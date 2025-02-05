布碌崙超速闖紅燈撞死華男 駕駛判囚3-6年

布碌崙一名超速闖紅燈撞死華男的肇事司機被判3-6年。(谷歌街景圖)

2022年5月，一名駕駛凱迪拉克車的男子在布碌崙 (布魯克林 )格雷夫森德(Gravesend)超速闖紅燈，撞上了正在過馬路的65歲華男 楊軍晉(Jun Jin Yang，音譯)，楊被送往醫院後不治。布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)4日宣布，車禍肇事者承認過失殺人，被判三至六年監禁。

警方的調查顯示，2022年5月30日上午10時18分，羅格貴茲(Isidro Rodriguez)駕駛一輛凱迪拉克在西1街向北行駛，在穿過西1街與P大道的十字路口時，超速闖紅燈撞上了一輛共享汽車(Uber)。撞車的衝擊力使卡迪拉克車發生旋轉，衝向正在過馬路的楊軍晉，楊躲閃不及，被撞倒在兩車之間，急救人員將傷者送往瑪摩利醫院不治。

當時，32歲的共享車司機因輕傷被送往醫院治療，共享車上的兩名乘客——一名29歲的女子和她兩歲的女兒也受了輕傷。

事發後，警方從肇事司機所開凱迪拉克車的黑盒子中提取了數據。數據顯示，事故發生時，凱迪拉克的車速為每小時42哩，而事發街區的限速為每小時25哩，而且被告沒有及時踩剎車。羅格貴茲事發後沒有離開現場，於2022年7月20日被逮捕。去年11月12日，他承認犯有二級過失殺人罪。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂發表聲明，表示被告魯莽和自私的行為奪走了一個無辜者的生命，並給一個家庭帶來了毀滅性的打擊，他將始終堅定不移地追究魯莽駕駛的責任，讓布碌崙的街道變得更加安全。