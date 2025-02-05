法拉盛KTV裡搶麥克風 華女抄壺砸人被緝

皇后區法拉盛日前傳出一起因在KTV包廂內爭奪麥克風而引發衝突的暴力事件，爭吵過程中一名華女襲擊受害男子後逃逸，警方近日釋出嫌疑人照片。(市警局提供)

皇后區法拉盛 日前傳出一起因在KTV包廂內爭奪麥克風而引發衝突的暴力事件，爭吵過程中，一名華女 襲擊受害男子後逃逸，警方近日釋出嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。

根據市警109分局報告，該案件發生於1月20日凌晨4時左右，地點位於法拉盛39大道136-28號的9 Plus KTV & Party Lounge內，一名華女因爭奪麥克風與24歲受害男子發生口角，隨後拿起金屬飲品壺猛擊對方頭部，導致受害人嚴重受傷。

警方表示，嫌犯在事發後迅速逃離現場，去向不明。而受害人臉部及頭部遭到割傷，隨後由急救人員送往皇后區長老會醫院救治，目前情況穩定。

警方釋出的監視器畫面顯示，該嫌曾在店內走動，並與他人在店外吸菸。警方描述，該女子為銀髮、膚色較淺、體型中等，她最後一次被看到時，身穿黑色連帽冬季外套、黑色上衣及迷彩工裝褲。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。