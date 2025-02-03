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布碌崙69歲華婦失蹤五天 家人警方急尋

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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布碌崙69歲華婦失蹤五天，家人警方公布照片急尋。(警方提供)
布碌崙69歲華婦失蹤五天，家人警方公布照片急尋。(警方提供)

家住布碌崙(布魯克林)的一名69歲華婦陳勝平(Sheng Ping Chen)大年初一(1月29日)離家出走，距今已有五天多，家人和警方各處找尋，都沒有發現陳女士。家人焦急萬分，已公布老人照片，希望居民提供任何有關老人下落的線索，知情者可撥打家人電話(917)589-3823；也可撥打警方電話(800)577-8477。

據丈夫趙先生介紹，他和失蹤華婦陳勝平兩人一起生活在布碌崙小海地(Little Haiti)教堂大道(Church Avenue)交諾斯全德大道(Nostrand Avenue)處。陳勝平兩年前被診斷出患有輕度老年癡呆症，之後趙先生就不讓陳女士單獨出門，如果外出，肯定是兩個人一起結伴而行。

趙先生說，1月29日上午大約9時，陳女士沒有打任何招呼，一個人打開家門就離開了。大約不到10分鐘之後，趙先生就發現妻子不見了，趙先生趕緊追了出去，出門後向左走，去找妻子。趙先生走了幾十分鐘也沒有發現妻子的蹤影，一路上他還給住在附近的大兒子和大女兒打電話，告訴情況。趙先生家沒有監控錄像，後來通過鄰居家的監控錄像才發現，陳女士出門後是向右走，趙先生完全找錯了方向。

一時找不到妻子，趙先生選擇了報警。根據警方的信息，陳女士身高5呎2吋，中等身材，黑白夾雜的頭髮留到肩部，失蹤時身穿棕色和黑色相間的外套，褐色牛仔褲和粉紅色拖鞋。

陳女士失蹤至今已有五天多，趙先生的憂慮日益增加，心情日益沉重。2月1日，大約上午10時，曾經有人給趙先生打電話說，在地鐵L線的一個車站看到過陳女士，但這個線索很快也斷了。

趙先生1978年從浙江溫州移民美國，至今已有47年。趙先生和陳女士一共養育了四個子女，兩個兒子兩個女兒，本來是一個非常圓滿幸福的家庭，趙先生也正開始安享晚年，但這突然發生的事故卻打亂了一切。趙先生希望知曉妻子下落者馬上和他聯繫，讓妻子早日回家。

布碌崙69歲華婦失蹤五天，家人警方公布照片急尋。(失蹤者家人提供)
布碌崙69歲華婦失蹤五天，家人警方公布照片急尋。(失蹤者家人提供)

布碌崙 地鐵 海地

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