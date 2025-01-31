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紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市警局長蒂池30日發表咨文演講，將設立生活品質執法組，並呼籲州府修改法律，遏制累犯。(取自市長亞當斯辦公室)
紐約市警局長蒂池30日發表咨文演講，將設立生活品質執法組，並呼籲州府修改法律，遏制累犯。(取自市長亞當斯辦公室)

紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)30日發表自上任以來的首次「警情咨文」(State of NYPD)，宣布多項旨在降低地鐵犯罪率並提升市民生活品質的措施，並呼籲州府修改法律，以遏制不斷由累犯造成的罪案。

蒂池在演說中指出，市府正推動修改州法，針對檢方提供證據(Discovery)流程進行調整，同時擴大打擊地鐵上輕微違規行為。她強調，警方將新成立一個專責部門，聚焦改善市民生活品質，其將根據地鐵違款嚴格執法，打擊占用多個座位、飲酒及吸菸等現象。

本次咨文演講中，市長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)以及多位市警高層皆有到場。自去年11月接掌市警總局以來，蒂池已採取多項措施整頓在她上任前因高階人事動盪而頻受爭議的警局。

此外，她還批評州議會於2019年通過的刑事司法改革，使檢察官在新法下難以提出訴訟，法官也令被捕者在沒有保釋金的情況下獲釋，導致累犯風險高啟，造成整體治安「周而復始的惡性循環」。她認為此狀況「不合常理」，呼籲進行「方向修正」。

蒂池主張，應調整檢方何時以及如何向被告提交證據的相關法律。多位地方檢察官也曾抱怨，現行規定容易造成案件積壓，被迫撤案的情形增加。

為了回應市民對改善城市面貌的訴求，新成立的生活品質事務專責部門將推出與市警「CompStat」統計平台相似的追蹤渠道。蒂池說，「當社區面臨逼迫式乞討、街頭攤販失序、公然如廁、廢棄車輛等問題時，會給人一種不安全的印象。」

蒂池表示，生活品質執法組將定期召開會議，追蹤和分析即時數據、分配資源以及對各分局主管的執法策略進行檢討與問責。據了解，該新部門將由警司(Chief)領導，並在各分局中指派警員執行相關任務。

針對新晉警員的培訓，蒂池表示本周進入警察學院的新學員將接受更完善的訓練課程，著重於處理地鐵系統中涉及精神疾病民眾的突發事件。

地鐵 亞當斯 紐約市

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