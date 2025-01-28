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華女曼哈頓街頭遭白人遊民襲擊 險被推上馬路 小販協助脫險

記者許君達╱紐約報導
一華女在曼哈頓中城遭遇襲擊，險些被推倒在馬路上。襲擊者似為白人女性遊民，案發時精神狀態不佳。(受訪者提供)
一華女在曼哈頓中城遭遇襲擊，險些被推倒在馬路上。襲擊者似為白人女性遊民，案發時精神狀態不佳。(受訪者提供)

本報讀者馬女士反映，她27日在曼哈頓中城遭一名白人女性遊民襲擊，險些被推倒在馬路行車道上。作為一名新紐約人，此次經歷令她後怕，但周邊人們積極伸出的援手，也展現了紐約的溫暖和團結。

馬女士介紹，她27日下午前往曼哈頓會友。當走到西27街交百老匯大道附近時，她發現即將遲到，便開始小跑起來。然而這一舉動不知為何突然激怒了正走在她身邊的一名白人女性，她突然衝向馬女士，用力推她，將馬女士推到了人行道邊緣，還險些被腳下的公共設施絆倒。此後，這名女性還試圖向馬女士吐口水，但似乎是因為口乾，未能吐出任何東西。馬女士表示，當時她的身邊便是車流密集的行車道，如果真的倒在馬路上，後果不堪設想。

根據馬女士的回憶，襲擊者身上的服裝不太光鮮、手裡拎著兩個大袋子，似為遊民，而且當時的精神狀態不佳，口中一直碎念不止。馬女士表示，她聽清了其中的一句，大意是「我剛才哭得這麼難過，你還把我當成瘋子」。根據襲擊者的表現，馬女士認為她襲擊的動機不太像是種族主義，更像是一種醉酒或吸毒後的恍惚狀態。「她看到我路過她身邊時突然開始跑，可能是誤以為我在躲她。」事發地點附近的一間店鋪經理Bill證實了這一說法，他介紹，該街區確實常有遊民活動，而且遊民吸毒現象比較普遍。他在目擊了事件全過程後也認為，襲擊者的行為像是剛吸過毒的表現。

在遭遇第一次襲擊後，馬女士看到襲擊者似乎並未停手，便跑向附近一對販賣便當的墨西哥夫妻，向他們尋求幫助。然後，丈夫便展開雙手將馬女士護在身後，妻子則上前與襲擊者理論，警告她不要再試圖傷害馬女士。與此同時，丈夫也對襲擊者發出吼聲、並做出還擊姿勢，試圖嚇阻襲擊者。最終，這名襲擊者未能再次傷害到馬女士。

大約一小時後，馬女士再次路過事發地點，襲擊者和幫助她的夫妻均已離去。在旁邊工作的建築工人認出了她，並表示他們都願意為馬女士作證。而店鋪經理Bill則已幫她報了警，警察也很快趕到，但由於馬女士和襲擊者已先後離開，暫時無法立案。

馬女士今年剛剛遷至紐約居住。她表示，這一場虛驚讓她同時感受到了人性的可怕與光輝。沒有人知道路見不平伸出援手的商販夫妻是否是合法居民，但他們讓馬女士感受到「與外來的無證客比起來，本地的遊民或癮君子似乎更可怕。」

遊民 曼哈頓 墨西哥

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