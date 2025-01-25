調查：紐約市地鐵暴力犯罪 集中在30車站

數據顯示，2023年地鐵系統中一半的暴力犯罪，集中在少數的30個車站，主要為交通樞紐區。(記者范航瑜／攝影)

據公益組織Vital City日前發布的報告，紐約市 472個地鐵站 中，不到十分之一的車站占據了一半的地鐵暴力犯罪 ，而這些站多位於繁忙樞紐地區。同時，較偏遠的地鐵站在夜間人流稀少，風險亦不容忽視。

報告分析了多年來紐約市警總局(NYPD)與大都會運輸署(MTA)的數據。數據顯示，2023年地鐵系統中一半的暴力犯罪集中在少數的30個車站，主要為交通樞紐，且這些站點的犯罪多發生於午後或晚間繁忙時段。

犯罪率最高的六個站點為，布朗士的125街站(4, 5, 6線)、曼哈頓萊辛頓大道/59街站(Lexington Ave，4, 5, 6線)、皇后區傑克遜高地-羅斯福大道/74街站(Jackson Heights-Roosevelt Ave，7, E, F, M, R線)、曼哈頓哥倫布圓環站(Columbus Circle，1, A, B, C, D線)、大中央車站(Grand Central，4, 5, 6, 7, S線)、以及布碌崙(布魯克林)富蘭克林大道站(Franklin Ave，2, 3, 4, 5線)。

同時，地鐵末端以及偏遠地區的車站由於人煙稀少、缺乏警力，暴力事件也常常發生，甚至包括數起重大案件。去年底，F線末端就發生了女遊民遭縱火身亡的案件。當天凌晨，皇后區的61街-木邊站(Woodside)也發生了一起致命襲擊案。

Vital City研究主任黎平(Paul Reeping)表示，相較於繁忙站點，這些偏遠車站人流少，一、兩起暴力事件就可能使犯罪率顯得偏高。

市長亞當斯(Eric Adams)與州長霍楚(Kathy Hochul)日前承諾增派警力，並安裝數千個監控攝影機。霍楚本月16日表示，將安排市警在每列夜班地鐵列車中巡邏，在地鐵上增派300名警力，同時部署750名警察至各地鐵站與月台，該計畫正在進行中。