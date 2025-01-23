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紐約市警可抓犯罪無證客 但無權驅逐出境

記者馬璿╱紐約報導
根據紐約郵報獲得的紐約市警局備忘錄指出，儘管警察已被授權協助聯邦當局逮捕犯罪的無證移民，但由於州政府庇護政策限制，警察無法採取任何行動將其驅逐出境。(圖片取自市長亞當斯X帳號)
根據紐約郵報獲得的紐約市警局備忘錄指出，儘管警察已被授權協助聯邦當局逮捕犯罪的無證移民，但由於州政府庇護政策限制，警察無法採取任何行動將其驅逐出境。(圖片取自市長亞當斯X帳號)

根據紐約郵報獲得的紐約市警局備忘錄，儘管警察已被授權協助聯邦當局逮捕犯罪的無證移民，但由於州政府庇護政策限制，警察無法採取任何行動將其驅逐出境。

川普在上任首日簽署了多項行政命令，其中包括將驅逐紐約與芝加哥等庇護城市中的數百萬無證移民。司法部最新的備忘錄表示，妨礙該執法行動的州政府或地方政府官員將遭到聯邦檢察官調查。川普任命的「邊境沙皇」霍曼強調，庇護城市將會出現更多「連坐逮捕」，即聯邦當局若要逮捕某個人，若他與其他無犯罪紀錄的無證移民同行，將一並被捕。

然而，市警局的內部備忘錄明確指出，儘管警察「將繼續與聯邦執法機構合作進行刑事調查」，並且無證移民雖然在美國境內無合法居留許可，但聯邦的驅逐程序屬於民事問題，而非刑事犯罪。備忘錄進一步表示，儘管無證移民可能會被聯邦當局拘留或驅逐，市內的警察「無權介入或協助驅逐移民。」

由於移民法規將「非法居留」視為民事問題，根據紐約州與市的庇護政策，警察無法參與或協助與無證移民驅逐相關的任何行動，也不得允許或提供任何部門資源協助這類工作，旨在避免無合法身分的移民在與市警合作時遭遇驅逐的風險。此外，市警察在處理涉嫌非法滯留的嫌疑人時，也依法禁止詢問個人的移民狀況。

文件指出，紐約市警察甚至被禁止向聯邦移民當局報告無證移民的位置，或是將無證移民拘留等待移民與海關執法局(ICE)人員執行驅逐程序。警察還被禁止封鎖街道來幫助聯邦當局抓捕無證移民，但同時警察不能阻礙移民官員執行公務。備忘錄中強調，「部門成員不應該採取任何行動，干擾或妨礙聯邦執行民事移民執法。」

如果無證移民認為聯邦執法有誤，備忘錄指出，他們可以通過移民程序或法院尋求法律救濟。

當市長亞當斯在接受「華盛頓郵報」記者詢問，是否會協助ICE執法時，他回答道：「法律就是法律。」近期他也開始反對紐約市的庇護政策，表示「自己的手被市議會支持的法律束縛」。

移民 庇護 紐約市

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