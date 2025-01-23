華女8大道賭場找老公遭潑開水 怒報警

8大道賭場華女遭潑開水，憤而報警。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)8大道 一家地下賭場22日上午發生一起襲擊事件，一名華女到賭場內找老公，遭人潑開水，一怒之下報了警。等警方趕到事發地點，嫌疑人先是阻擋警方進入，後又從後門逃走。春節 將至，地下賭場又開始活動起來，社區人士呼籲遠離賭博，免遇糾紛和傷害。

這起案件發生在市警66分局的轄區，在54街8大道和9大道之間的一家地下賭場內。據知情者介紹，一名華裔男子和幾名賭友昨晚在這個賭場內聚賭。看到老公一夜不歸，這名華男的妻子22日清晨到賭場去找老公，因為言語不和，雙方情緒激動，這名華男或賭場內的其他人，用杯子裡的開水潑向這名女子的臉。看到勸丈夫不要賭博反而遭人潑開水，這名女子一怒之下報了警。

66分局的警員很快趕到現場，發現賭場的進口被堵塞，為了應對可能出現的危險情況，現場警員還拔出了隨身的配槍。66分局的警員最後不得不請求「緊急勤務組」(Emergency Service Unit)的支援，才打開了賭場的入口，66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)也親自趕到現場，處理這起案件。8大道現場出現了警車、急救車和大量警員，氣氛一度非常緊張。警方進入賭場後，沒有找到嫌疑人。警方接著對整個住宅的內部進行了徹底的搜索，沒有發現嫌疑人的蹤影，警方最後確定，嫌疑人已經從後門逃走。

目前警方仍在對此案進行調查，試圖抓獲逃離現場的嫌疑人。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝說，春節將至，地下賭場又開始活躍了起來。地下賭場會引發各種糾紛和衝突，也是各種犯罪的源頭，他希望春節期間華人遠離賭場，和家人朋友過一個祥和快樂的春節。