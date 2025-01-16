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貝賽高中華生被群毆 疑遭同學私下報復

記者尤昱程／紐約報導
受害少年遭多人毆打，導致輕微腦震盪，面部多處受傷。(呂先生提供)
受害少年遭多人毆打，導致輕微腦震盪，面部多處受傷。(呂先生提供)

法拉盛日前發生一起針對一名16歲華裔少年的襲擊事件，原因疑為該少年在貝賽高中學生為主的微信群中，移除了販賣電子菸的學生，遭到七八名青少年私下報復，導致其輕微腦震盪及臉部受傷，至今懼怕回到校園上課。

根據受害少年父親呂先生的說法，這起事件的起因是，他兒子於9日將一名在微信群中販賣電子菸的匿名成員移出群聊。該微信群主要由貝賽高中的華人學生組成，被移除的成員隨後發出威脅訊息，內容涉及恐嚇和挑釁。

受害少年遭多人毆打，導致輕微腦震盪，面部多處受傷。(呂先生提供)
受害少年遭多人毆打，導致輕微腦震盪，面部多處受傷。(呂先生提供)

呂先生表示，11日下午，他的兒子應兩位熟識的同學邀約前往法拉盛，結果到現場時卻遭到七八人的圍攻，施暴者集中攻擊其頭部和面部。呂先生說，事發後，少年被送往醫院，接受臉部割傷縫合及其他檢查，包括觀察輕微腦震盪的可能性。

警方提供的報告顯示，襲擊事件發生於當日下午4時50分，地點位於法拉盛的41大道136-46號。受害少年被送往紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)接受治療，狀況穩定。目前，案件已立案，尚未有人被捕，調查仍在進行中。

呂先生表示，施暴者事後繼續在微信群中進行霸凌行為，該名被踢群的學生日前又重新入群，並公開展示了受害少年被襲的照片，且聲稱自己與法拉盛某勢力有關，甚至自稱「法拉盛我們最大」。呂先生說，「現在打人的人非常囂張，不僅不停止，還繼續威脅和霸凌。」

呂先生說，孩子自事發後已連續三天未到校，並因害怕再次遭襲，甚至考慮購買刀具以防身。校方則表示，由於事件發生於假期，學校無權干預，只建議受害家庭更換手機號碼以避免騷擾，這讓呂先生感到無助，並質疑校方未能提供更積極的支持措施。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

法拉盛 微信 華人

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