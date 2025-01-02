DNA檢測 皇后區30年前女屍懸案破獲

皇后區地檢透過先進DNA技術，成功確認受害者身份，揭開三十多年謎團。(取自皇后區地檢)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，透過先進DNA 技術，成功確認一名被謀殺的女性受害者，其為羅德里格斯(Judy Rodriguez)。該案由孟昭文 撥款支持的懸案單位負責調查，最終成功破解。

據皇后區地檢，羅德里格斯的屍體於1991年8月25日在皇后區東南部高速公路交會處的草地上被發現，雙腳遭繩索綁住，身體覆蓋木板。該案的四名嫌疑人已於1992年至1993年間被定罪，但受害者身分直至近日才得以確認。

羅德里格斯於1991年1月23日，參加女兒一歲生日派對後失蹤，其家屬旋即報案。根據最初的調查與指控，四名嫌犯曾於1991年7月至8月間綁架受害者，將她帶到案發地，用金屬手電筒擊打頭部致死，隨後棄屍現場。

尸體於同年8月25日被發現，因腐爛嚴重無法確認身分。2023年，檢方與警方委託私人實驗室分析DNA，2024年通過基因技術建立家族樹，最終確認受害者為30歲的羅德里格斯。她的三名子女中，最小的女兒由祖父母撫養長大。

凱茲表示，案件雖獲伸張，但受害者家屬等待了整整33年才得知親人的下落。她感謝市警局和法醫辦公室的合作，終於揭開真相，期盼能為家屬帶來些許安慰。