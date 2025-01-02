我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

DNA檢測 皇后區30年前女屍懸案破獲

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區地檢透過先進DNA技術，成功確認受害者身份，揭開三十多年謎團。(取自皇后區地檢)
皇后區地檢透過先進DNA技術，成功確認受害者身份，揭開三十多年謎團。(取自皇后區地檢)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，透過先進DNA技術，成功確認一名被謀殺的女性受害者，其為羅德里格斯(Judy Rodriguez)。該案由孟昭文撥款支持的懸案單位負責調查，最終成功破解。

據皇后區地檢，羅德里格斯的屍體於1991年8月25日在皇后區東南部高速公路交會處的草地上被發現，雙腳遭繩索綁住，身體覆蓋木板。該案的四名嫌疑人已於1992年至1993年間被定罪，但受害者身分直至近日才得以確認。

羅德里格斯於1991年1月23日，參加女兒一歲生日派對後失蹤，其家屬旋即報案。根據最初的調查與指控，四名嫌犯曾於1991年7月至8月間綁架受害者，將她帶到案發地，用金屬手電筒擊打頭部致死，隨後棄屍現場。

尸體於同年8月25日被發現，因腐爛嚴重無法確認身分。2023年，檢方與警方委託私人實驗室分析DNA，2024年通過基因技術建立家族樹，最終確認受害者為30歲的羅德里格斯。她的三名子女中，最小的女兒由祖父母撫養長大。

凱茲表示，案件雖獲伸張，但受害者家屬等待了整整33年才得知親人的下落。她感謝市警局和法醫辦公室的合作，終於揭開真相，期盼能為家屬帶來些許安慰。

孟昭文表示，這筆資金將推動地方懸案調查，幫助受害者家屬獲得答案和釋懷。此案也再次證明此類資源對破解懸案的重要性。目前，皇后區地檢懸案單位仍在調查約47起身分未明的謀殺案。懸案單位自去年開始對14起涉及無名屍體的案件進行基因檢測調查。

皇后區地檢透過先進DNA技術，成功確認受害者身分，揭開30多年謎團。(取自皇后區...
皇后區地檢透過先進DNA技術，成功確認受害者身分，揭開30多年謎團。(取自皇后區地檢)

皇后區 孟昭文 DNA

上一則

紐約州大麻零售店擴張 今年估增逾350家

下一則

新年第一天 曼哈頓連爆兩起地鐵捅傷人事件
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區電動滑板車試點 開跑半年議會籲暫停

皇后區電動滑板車試點 開跑半年議會籲暫停
法拉盛全年犯罪率降5% 109分局長：持續努力

法拉盛全年犯罪率降5% 109分局長：持續努力
接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席

接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席
孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期

孟昭文當選「國會亞太裔核心小組」主席 接棒趙美心13年任期

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

2024-12-28 07:52

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由