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紐約地鐵推人落軌嫌犯 被控多項罪名

記者馬璿╱紐約報導
涉嫌將45歲男子林斯基推入曼哈頓中城18街地鐵鐵軌的嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins)被控謀殺未遂。圖為其被推下的地鐵站。(GeneralPunger/攝影/CC BY 4.0)
涉嫌將45歲男子林斯基推入曼哈頓中城18街地鐵鐵軌的嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins)被控謀殺未遂。圖為其被推下的地鐵站。(GeneralPunger/攝影/CC BY 4.0)

去年12月31日下午，涉嫌將45歲男子林斯基(Joseph Lynskey)推入曼哈頓中城18街地鐵鐵軌的嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins)，當日在59街地鐵站被警方逮捕。根據檢方起訴書，霍金斯在1月1日出庭後被羈押，現已被曼哈頓檢方控二級謀殺未遂及四項襲擊罪，將在6日過堂。

根據監視畫面，霍金斯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的林斯基，經過他身後又繞回，並趁列車駛入車站時將林斯基推下鐵軌。此後，林斯基被駛來的1號線列車撞擊，送醫後一度情況危急，且顱骨骨折、四根肋骨骨折及脾臟破裂，目前正在表維醫院接受治療。其妹妹帕森斯(Eileen Parsons)接受紐約時報採訪表示，林斯基經歷「身心靈的雙重創傷」，家人唯一目標就是林斯基能康復，「非常感恩他還活著」。

根據警方和法庭紀錄，霍金斯在2019年曾因襲擊警員導致其背部受傷被控罪，在另一事件被捕後在2020年無保釋放。他還曾因2024年一起案件被控襲擊、騷擾與非法持有武器罪，案件尚在處理中。

霍金斯父親史賓塞(Shamel Spencer)聽聞案件後向媒體表示感到震驚，雖然過去曾有多起犯案，但他不認為兒子會涉入如此暴力的行為。他另提及，他最近很擔憂兒子的心理健康，認為霍金斯可能因吸食大麻而影響判斷力。

市長亞當斯稱這次襲擊「駭人聽聞」，強調此事「絕不應該出現在我們的地鐵系統裡」，他也說「這種隨機暴力行為讓紐約客感到不安」。然而，案發影片在社群軟體廣泛流傳後，許多網友批評公共交通的安全保護措施過於不足。

地鐵站 曼哈頓 亞當斯

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