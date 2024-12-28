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曼哈頓中城布萊恩公園假日市集火災 多個攤位被毀

記者劉梓祁／紐約報導
布萊恩公園假日市集突發火災，多個攤位被燒毀，一地狼藉。(取自FDNY)
布萊恩公園假日市集突發火災，多個攤位被燒毀，一地狼藉。(取自FDNY)

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)的熱門假日市集27日早間發生火災，管理方表示多家攤位被燒毀，現場可見濃煙升騰，且數英里外可見。

市消防局表示，上午9時30分前接到公園南側傳出火災的報警電話，消防員到場後開始滅火，火勢約在早上10時左右取得控制。根據當局，此次火災未造成人員傷亡，起火原因為食用油意外與可燃物接觸造成。

布萊恩公園假日市集突發火災，多個攤位受損、無人受傷。(取自FDNY)
布萊恩公園假日市集突發火災，多個攤位受損、無人受傷。(取自FDNY)

市消防局隊長卡斯特拉諾(Joseph Castellano)表示，火災起源於一個較大的結構體，該結構為6呎乘40呎的大小，容納了包括食品攤位在內的四家供應商。他補充說，毗鄰的一個攤位以及附近滑冰場的屋頂受到輕微損壞，不過也強調，目前「沒有任何令人擔憂的地方」。

公園方發言人表示，大部分市集商鋪和滑冰場已在中午前重新開放，未受火災影響的攤位將在當天稍後時間恢復營業。當日早間，火災視頻在「小紅書」等社交媒體上迅速傳播，有視頻顯示，一名男子大喊「快出去」和「走吧」，背景則是多處攤位起火。

布萊恩公園假日市集突發火災，幾個攤位被燒毀。(取自FDNY)
布萊恩公園假日市集突發火災，幾個攤位被燒毀。(取自FDNY)

在公園附近辦公的華裔民眾何伶表示，和妹妹去此假日市集是每年冬天的固定活動，不但能買到溫暖的手作編織品，還能一起品嘗熱可可和買到美味的酒心巧克力。她說，雖然有這樣的「可怕」事故發生，但並不會打消自己再次前往的念頭。

直至27日午間，公園的一個角落仍然關閉，但除此之外，幾乎無法看出曾經發生過火災的痕跡。

布萊恩公園假日市集是紐約規模最大的季節性市集之一，每年約有400萬人前來參觀，在公園內的數十個小型攤位間購物。此外，公園內還有多種美食攤位、提供溜冰等娛樂項目，該市集計畫運營至明年1月5日(周日)，據官網介紹，市集開放時間為工作日上午11時晚上8時，周末為早10時至晚8時。

曼哈頓 華裔 小紅書

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