紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約市地鐵 F線在26日晚間6時再次傳出意外，一輛列車行經曼哈頓第二大道時停駛，疑因隧道失火。目前大都會運輸署(MTA )並未針對此事公布具體原因與細節，當時被困車廂內的華人乘客感到恐慌，對於此經歷直言道，「很怕這是我人生最後一天，非常無助。」

當事人顧喬安表示，當晚她搭乘F線回位於東百老匯的家，地鐵行至第二大道時突然停駛，靜止約10多分鐘。車廂內沒有訊號，無法對外求援，她回憶道，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方。她也提到，剛發生的康尼島地鐵縱火案，讓她心有餘悸，當下只想到，「如果火勢擴大，我可能會因為手邊沒水而喪命。」

由於部分車廂仍停留在站台，乘客得以從這些車廂門逃生。(顧喬安提供)

所幸部分車廂還停留在站台，乘客得以走到那些車廂，離開現場；不過，期間隧道飄出一縷煙霧，仍讓顧喬安驚恐不已，「亞洲每個國家交通系統都比紐約地鐵好，在這搭地鐵真的只能聽天由命。」

紐約郵報報導指出，除了地鐵系統老舊，MTA的公共區域無法取得滅火器，更是一大隱患。針對地鐵縱火案，MTA回應滅火器僅供工作人員使用，不會配置於車廂或站台，且無計畫安裝新設備，只建議乘客在緊急時通知工作人員。此說法引發廣泛不滿，紐約牧師麥考爾(Kevin McCall)批評道，MTA有數十億元營運預算，卻無法提供可供公眾使用的滅火器，這根本說不過去。

紐約市地鐵F線再傳出意外，一輛列車26日晚間行經曼哈頓第二大道時停駛，疑似因隧道失火。(顧喬安提供)

一項小規模調查發現，紐約市地鐵隧道內的七個滅火器未按規定每月檢查，部分甚至超過三個月未檢測。此外，還有三部應急電話無法撥號，一處警報器蓋損壞，暴露多處安全漏洞。列車內也僅標示提醒乘客通知工作人員，卻無任何緊急滅火設備，儘管MTA表示「正努力解決這些問題」，但始終未公布具體改善方案。