布碌崙南區華社出現劫匪團夥 專搶青少年

布碌崙南區華社近期出現專搶青少年的劫匪團夥，遭警方通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )南區華社日前出現一夥專門搶劫青年男子的劫匪，至今在12月份已經作案三起。警方近日公布劫匪的照片，向他們發布通緝 令。

據警方報告，12月4日大約下午6時35分，在諾斯特蘭德大道(Nostrand Avenue)交R大道附近，兩人從後面靠近一名18歲的男性，威脅稱要傷害他，隨後強行拿走對方的手機、蘋果無線耳機和外套；犯案後，兩匪沿著R大道向東步逃離現場。

隔日下午5時40分，一名18歲男性正在國王高速路(Kings Highway)1406號附近行走，當時有四人向他靠近，接著搶走外套和手機；過程中受害者曾與嫌犯發生言語爭執，後來受害者禁不住威脅，通過電子交易匯款給歹徒們，幾人最終沿著國王高速公路向東逃走。

12月11日下午3時40分，一名16歲的青少年站在U大道交諾斯特蘭德大道(Nostrand Avenue)附近，當時有四人向他靠近，接著有人向受害者亮出一把刀子，搶走他的外套；劫匪幾人最終徒步逃離現場，以上案件都沒有造成人員傷亡。

警方形容一名嫌犯為深色皮膚的男性，年齡介於18至21歲、身高5呎8吋、身材瘦削，留著中等長度的黑色辮子、棕色眼睛；另一名嫌犯也是深色皮膚的男性，身高6呎、身材瘦削。