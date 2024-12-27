布碌崙南區華社出現劫匪團夥 專搶青少年
布碌崙(布魯克林)南區華社日前出現一夥專門搶劫青年男子的劫匪，至今在12月份已經作案三起。警方近日公布劫匪的照片，向他們發布通緝令。
據警方報告，12月4日大約下午6時35分，在諾斯特蘭德大道(Nostrand Avenue)交R大道附近，兩人從後面靠近一名18歲的男性，威脅稱要傷害他，隨後強行拿走對方的手機、蘋果無線耳機和外套；犯案後，兩匪沿著R大道向東步逃離現場。
隔日下午5時40分，一名18歲男性正在國王高速路(Kings Highway)1406號附近行走，當時有四人向他靠近，接著搶走外套和手機；過程中受害者曾與嫌犯發生言語爭執，後來受害者禁不住威脅，通過電子交易匯款給歹徒們，幾人最終沿著國王高速公路向東逃走。
12月11日下午3時40分，一名16歲的青少年站在U大道交諾斯特蘭德大道(Nostrand Avenue)附近，當時有四人向他靠近，接著有人向受害者亮出一把刀子，搶走他的外套；劫匪幾人最終徒步逃離現場，以上案件都沒有造成人員傷亡。
警方形容一名嫌犯為深色皮膚的男性，年齡介於18至21歲、身高5呎8吋、身材瘦削，留著中等長度的黑色辮子、棕色眼睛；另一名嫌犯也是深色皮膚的男性，身高6呎、身材瘦削。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或在社媒平臺X上@NYPDTips提供信息。任何消息來源均保密。
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