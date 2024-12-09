布碌崙地鐵樞紐站2男爭吵 1人被推下月台

布碌崙地鐵樞紐站一名男子因爭吵被推落鐵軌，警方通緝肇事者。(警方提供)

大西洋大道-巴克利中心地鐵站 (Atlantic Avenue–Barclays Center subway station)是布碌崙 (布魯克林)最繁忙的交通樞紐和地鐵站。12月7日(周六)上午，該地鐵站發生了一名男子被推落站台的事件。警方目前已公布了犯罪嫌疑人的圖像並予以通緝。

7日上午大約11時40分，一名33歲的男子在大西洋大道-巴克利中心地鐵站南行D線和N線地鐵站台上與另一名男子發生言語爭執。兩人的爭吵漸漸升級為肢體暴力，其中一名男子將另一名男子推落站台，跌倒在鐵軌上。肇事者隨後步行逃離現場。

警方稱，受害者受了輕傷、急救人員也很快趕到現場，但他沒有在現場接受治療和照護。警方表示，他們仍不清楚兩人爭吵的原因，但已將這起襲擊事件列為威脅他人安全(Reckless Endangerment)事件。

警方於7日晚間公布了從監控錄像獲取的嫌犯圖像。畫面顯示該男嫌犯身穿深色連帽運動衫和褲子，角穿黑色運動鞋、頭戴前額帶有四道白色條紋的黑色針織帽。監控錄像顯示，這名嫌犯是跳過地鐵閘門進入地鐵站的，他背著一個雙肩包，手裡還拎一隻Party City購物袋。

最近，紐約地鐵站乘客落軌事件時有發生。10月21日凌晨，下東城東百老匯 地鐵站一名男子因試圖在不同車廂間穿行而跌落軌道，隨後遭地鐵輾壓身亡。10月2日，一名82歲的華婦被35歲的男子哈里斯(Brandon Harris)從背後推落鐵軌。哈里斯隨後被捕，被控以一級謀殺未遂及一級攻擊重罪。

8月26日，一名男子在皇后區一個地鐵站與人爭吵後落入鐵軌，被列車撞擊致死。8月5日凌晨，曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站發生一起襲擊案，一名女性嫌疑人將兩名遊客推入軌道，幸好未造成傷亡，目前嫌犯已被逮捕，被控兩罪。