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布碌崙地鐵樞紐站2男爭吵 1人被推下月台

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙地鐵樞紐站一名男子因爭吵被推落鐵軌，警方通緝肇事者。(警方提供)
布碌崙地鐵樞紐站一名男子因爭吵被推落鐵軌，警方通緝肇事者。(警方提供)

大西洋大道-巴克利中心地鐵站(Atlantic Avenue–Barclays Center subway station)是布碌崙(布魯克林)最繁忙的交通樞紐和地鐵站。12月7日(周六)上午，該地鐵站發生了一名男子被推落站台的事件。警方目前已公布了犯罪嫌疑人的圖像並予以通緝。

7日上午大約11時40分，一名33歲的男子在大西洋大道-巴克利中心地鐵站南行D線和N線地鐵站台上與另一名男子發生言語爭執。兩人的爭吵漸漸升級為肢體暴力，其中一名男子將另一名男子推落站台，跌倒在鐵軌上。肇事者隨後步行逃離現場。

警方稱，受害者受了輕傷、急救人員也很快趕到現場，但他沒有在現場接受治療和照護。警方表示，他們仍不清楚兩人爭吵的原因，但已將這起襲擊事件列為威脅他人安全(Reckless Endangerment)事件。

警方於7日晚間公布了從監控錄像獲取的嫌犯圖像。畫面顯示該男嫌犯身穿深色連帽運動衫和褲子，角穿黑色運動鞋、頭戴前額帶有四道白色條紋的黑色針織帽。監控錄像顯示，這名嫌犯是跳過地鐵閘門進入地鐵站的，他背著一個雙肩包，手裡還拎一隻Party City購物袋。

最近，紐約地鐵站乘客落軌事件時有發生。10月21日凌晨，下東城東百老匯地鐵站一名男子因試圖在不同車廂間穿行而跌落軌道，隨後遭地鐵輾壓身亡。10月2日，一名82歲的華婦被35歲的男子哈里斯(Brandon Harris)從背後推落鐵軌。哈里斯隨後被捕，被控以一級謀殺未遂及一級攻擊重罪。

8月26日，一名男子在皇后區一個地鐵站與人爭吵後落入鐵軌，被列車撞擊致死。8月5日凌晨，曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站發生一起襲擊案，一名女性嫌疑人將兩名遊客推入軌道，幸好未造成傷亡，目前嫌犯已被逮捕，被控兩罪。

地鐵站 布碌崙 百老匯

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