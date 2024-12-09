我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

精神病慣犯被捕2月將獲釋 曼哈頓華人恐慌

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓下城基普灣一名有精神疾病和暴力傾向的遊民慣犯在短暫關押後，即將獲釋，令社區感到擔憂。圖為一名睡在地鐵通道內的遊民。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓下城基普灣一名有精神疾病和暴力傾向的遊民慣犯在短暫關押後，即將獲釋，令社區感到擔憂。圖為一名睡在地鐵通道內的遊民。(記者許君達╱攝影)

據報導，一名活躍在曼哈頓下城基普灣(Kips Bay)附近遊民所、患有精神疾病的慣犯在被短暫關押後，即將獲釋，令社區居民感到緊張，擔憂其「捲土重來」。基普灣與曼哈頓華人聚居區相鄰，華埠社區人士表示，這個個案完美體現了當前紐約司法及遊民制度中最典型的問題，也反映了社區對遊民所持排斥態度的原因。

根據媒體援引執法機構消息人士說法，今年9月因在基普灣持剪刀威脅居民並打砸一家洗衣店而被捕的嫌疑人拉鐵摩爾(Philip Latimer)在被短暫關押後，檢方因其精神狀況不適合受審而決定撤銷檢控。據悉，拉鐵摩爾將於本月中旬獲釋並接受精神治療，然而根據當前紐約精神健康治療機構的運行現狀，他很可能僅接受短暫的觀察後便會被釋放。

據報導，拉鐵摩爾來自俄亥俄州，去年5月來到紐約，在一年半的時間內曾被捕十次，而他此前在俄亥俄和賓州等地也都有過被捕紀錄。記錄顯示，他在最後一次被捕時，登記的住址位於曼哈頓下東城的包厘街使命(Bowery Mission)遊民所。

報導顯示，了解拉鐵摩爾歷史的基普灣居民大多對他的快速獲釋感到擔憂。大華埠民權聯盟執行總監王鏑介紹，基普灣的居民比華埠更有理由擔憂，因為該地不僅是下城的一個遊民所集中區，曼哈頓唯一的一處遊民中轉站也在此。

王鏑認為，拉鐵摩爾的案件雖是個案，但很好地體現了令紐約居民安全感缺失的多重問題，包括快抓快放導致慣犯橫行的「司法旋轉門」現象、精神疾患收治制度殘缺導致精神病患者和癮君子無處可去的情況，以及遊民所接收人員不加甄別導致大量本該接受強制治療的人進入社區等。而這些問題也是令華人社區普遍排斥遊民所的重要原因。他表示，單身女性及家庭庇護設施的確是在幫助有需求的弱勢群體，因此他並不反對社區內擁有這些設施，但專門收治單身男性的遊民所則實在難以令人信任。

就在上周，倡導團體和部分民代則繼續在紐約州各地集會造勢，呼籲通過旨在進一步放寬假釋門檻的提案，令高齡的重刑服刑者更容易出獄。已宣布參選曼哈頓區長的提案人、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)表示，該案「已得到了多數同僚的支持」。

王鏑則呼籲社會重新審視「監獄」這一詞彙。他認為，這個概念可大可小，從廣義上說，對精神疾病患者進行強制治療也會對人身自由產生一定限制，但這又是必要的，立法者不能因為談之色變就放棄這些本來正常的管理措施。「無家可歸、患上精神病很可憐，你把他們隨意放到馬路上，就人道了嗎？」

遊民 曼哈頓 華埠

上一則

美加補習學校春季班12/14前報名享8折 聯合報名再優惠

下一則

大學點空地招標說明會 11日線上舉行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓肉品包裝區 最後一家肉商謝幕

曼哈頓肉品包裝區 最後一家肉商謝幕
曼哈頓堵車費低收折扣條件：年收入少於5萬

曼哈頓堵車費低收折扣條件：年收入少於5萬
男持滿匣步槍 漫步華埠被捕

男持滿匣步槍 漫步華埠被捕
涉向中國外洩DRAM晶片技術 前三星電子工程師被捕

涉向中國外洩DRAM晶片技術 前三星電子工程師被捕

熱門新聞

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為紐約市警局開記者會，公布監視器拍攝的兇手影像。路透

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

2024-12-04 17:04
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
聯合健保公司執行長湯普森遭槍擊身亡。(取自聯合健保公司網站)

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

2024-12-04 09:48
聯合健保執行長湯普森遇害後，妻子寶莉接受訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅。圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

2024-12-04 20:24
嫌疑人在案發前曾出現在附近一家星巴克。(市警提供)

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

2024-12-05 07:44
符合真實身分證標準的紐約州駕照、學車許可或非駕駛ID上應有星星或旗幟標識。(圖片由州DMV提供)

有真實身分證才能搭機 快檢查有無這標誌

2024-12-03 20:35

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊