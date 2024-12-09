精神病慣犯被捕2月將獲釋 曼哈頓華人恐慌

曼哈頓下城基普灣一名有精神疾病和暴力傾向的遊民慣犯在短暫關押後，即將獲釋，令社區感到擔憂。圖為一名睡在地鐵通道內的遊民。(記者許君達╱攝影)

據報導，一名活躍在曼哈頓 下城基普灣(Kips Bay)附近遊民 所、患有精神疾病的慣犯在被短暫關押後，即將獲釋，令社區居民感到緊張，擔憂其「捲土重來」。基普灣與曼哈頓華人聚居區相鄰，華埠 社區人士表示，這個個案完美體現了當前紐約司法及遊民制度中最典型的問題，也反映了社區對遊民所持排斥態度的原因。

根據媒體援引執法機構消息人士說法，今年9月因在基普灣持剪刀威脅居民並打砸一家洗衣店而被捕的嫌疑人拉鐵摩爾(Philip Latimer)在被短暫關押後，檢方因其精神狀況不適合受審而決定撤銷檢控。據悉，拉鐵摩爾將於本月中旬獲釋並接受精神治療，然而根據當前紐約精神健康治療機構的運行現狀，他很可能僅接受短暫的觀察後便會被釋放。

據報導，拉鐵摩爾來自俄亥俄州，去年5月來到紐約，在一年半的時間內曾被捕十次，而他此前在俄亥俄和賓州等地也都有過被捕紀錄。記錄顯示，他在最後一次被捕時，登記的住址位於曼哈頓下東城的包厘街使命(Bowery Mission)遊民所。

報導顯示，了解拉鐵摩爾歷史的基普灣居民大多對他的快速獲釋感到擔憂。大華埠民權聯盟執行總監王鏑介紹，基普灣的居民比華埠更有理由擔憂，因為該地不僅是下城的一個遊民所集中區，曼哈頓唯一的一處遊民中轉站也在此。

王鏑認為，拉鐵摩爾的案件雖是個案，但很好地體現了令紐約居民安全感缺失的多重問題，包括快抓快放導致慣犯橫行的「司法旋轉門」現象、精神疾患收治制度殘缺導致精神病患者和癮君子無處可去的情況，以及遊民所接收人員不加甄別導致大量本該接受強制治療的人進入社區等。而這些問題也是令華人社區普遍排斥遊民所的重要原因。他表示，單身女性及家庭庇護設施的確是在幫助有需求的弱勢群體，因此他並不反對社區內擁有這些設施，但專門收治單身男性的遊民所則實在難以令人信任。

就在上周，倡導團體和部分民代則繼續在紐約州各地集會造勢，呼籲通過旨在進一步放寬假釋門檻的提案，令高齡的重刑服刑者更容易出獄。已宣布參選曼哈頓區長的提案人、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)表示，該案「已得到了多數同僚的支持」。

王鏑則呼籲社會重新審視「監獄」這一詞彙。他認為，這個概念可大可小，從廣義上說，對精神疾病患者進行強制治療也會對人身自由產生一定限制，但這又是必要的，立法者不能因為談之色變就放棄這些本來正常的管理措施。「無家可歸、患上精神病很可憐，你把他們隨意放到馬路上，就人道了嗎？」