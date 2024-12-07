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鄰8大道公寓傳火警 華人住戶多 消防人員調查原因

記者顏潔恩╱紐約即時報導
鄰近8大道的波羅園一棟華人四層公寓傳出火警，引發消防員到場調查。(記者顏潔恩╱攝影)
鄰近8大道的波羅園一棟華人四層公寓傳出火警，引發消防員到場調查。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)鄰近日落公園8大道的波羅園(Borough Park)，7日早上一棟四層公寓傳出火警，原因不明；儘管現場未見濃煙從屋內散播出來，仍有至少四輛消防車、數十名消防員到現場探查情況，消防車占據街道大路，也造成當地交通一度堵塞。

7日早上10時左右，位於41街916號的四層公寓引發火警，所有住客都被指示立即離開建築物；據華裔目擊者觀察，消防員曾使用雲梯爬到屋頂處探究情形，儘管有約四輛消防車抵達現場，但公寓外觀其實未見有火勢傳出。

一名知情人士指出，該棟公寓住著較多的華裔住客，出事後現場也可見有多名華裔住客在跟消防員溝通，此外該棟樓的大門擺放著幾輛鋰電池電單車，不確定與此是否有關係；由於天氣寒冷，火警未引起太多民眾圍觀，大約在一個小時左右，消防員便消除警報，消防車陸續離開現場，不過仍有多名消防員進出屋內調查，兩名紅十字會的工作人員則到現場提供住客可能需要的援助。

儘管未殃及人命，但火警仍造成當地諸多不便，多輛消防車分別停在9大道交10大道的41街處，導致駕駛者經過這些路段時都必須調頭行駛，一度造成交通壅塞；針對傳出火警的原因，當局也還在調查中。

鄰近8大道的波羅園一棟華人四層公寓傳出火警，引發消防員到場調查。(記者顏潔恩╱攝...
鄰近8大道的波羅園一棟華人四層公寓傳出火警，引發消防員到場調查。(記者顏潔恩╱攝影)

華裔 日落公園 布碌崙

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