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竊賊藏地下室 羊頭灣華人壽司店被盜1.53萬

記者胡聲橋／紐約報導
羊頭灣一家華人壽司店，被藏身地下室的竊賊盜走約1萬5000多元。(警方提供)
羊頭灣一家華人壽司店，被藏身地下室的竊賊盜走約1萬5000多元。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)一家華人壽司店，12月1日凌晨被一名藏身地下室的竊賊盜走1萬5000多元。警方1日晚公布了這名竊賊的照片予以通緝，他們希望知情者及時向警方提供線索，以便早日將嫌疑人捉拿歸案。

此案發生在市警61分局的轄區內。根據警方的報告，12月1日大約午夜時分，一名男性悄悄溜進了位於羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)1657號的古山壽司店(Kosan Asian Fusion)。這是一家華人開的壽司店。這名竊賊進入店內後，悄悄藏身在壽司店的地下室。等店員關門離開這家壽司店後，竊賊從店裡拿走了大約1萬5300元，然後從壽司店的後門逃離現場。

在羊頭灣開餐館的一名華人老闆說，根據這起盜竊案的情況，竊賊對這家壽司店非常了解，他認為竊賊可能是店裡的員工，不然就是熟人，否則不太可能先藏身地下室，等人走後再進行搶劫。

根據警方公布的照片，這名竊賊似乎是一名亞裔。他身穿連帽運動衫和淺色的褲子，還戴著一個黑色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 亞裔 布碌崙

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