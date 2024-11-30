皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

11月29日下午4時36分，一位母親經歷一起驚魂事件，她的汽車被劫走，車內還有她年僅4歲的女兒。15輛警車迅速到場展開援助。(Citizen截圖)

在民眾大肆購物的黑色星期五 ，皇后區 的一位母親卻經歷一起驚魂事件，她的汽車被劫走，車內竟還有她年僅4歲的女兒。然而，僅僅兩個小時後，母親、孩子和車輛便全數安全返回事發地點。目前警方正追蹤兩名肇事嫌犯，呼籲民眾提供線索。

根據警方，事件發生在11月29日下午4時36分、皇后區南里士滿山(South Richmond Hill)101大道上的一家自助洗衣店，一位母親將紅色Acura轎車停在洗衣店門口，並未熄滅發動機，車內的孩子也正在小睡。母親進入店內取衣服時，兩名嫌犯迅速駕車逃離。警方表示，嫌犯在幾個街區外棄車後駕另一輛車逃逸，車內的女孩則毫髮無傷。經急救人員檢查，確認女童安全。

一位目擊者表示：「幾秒鐘內，現場就有15輛警車，還有直升機參與追捕。警方的效率非常高，真的令人敬佩。」他與兒子目睹了母女重逢的感人場景，「母親將女兒緊緊抱住，兩人激動地哭成一團。看到這一幕真的很感動。」

事後，母親接受了警方的詢問，但只簡短表示她和女兒平安無事，準備返回家中。該洗衣店的員工納爾遜(Jodie Nelson)透露，這對母女是店裡的常客。「當得知是她的孩子時，我的心一下子提了起來。現在孩子安全無事，我真的感到萬分欣慰，這將讓她擁有一個快樂的聖誕節 。」

警方目前正調查監控錄像，以尋找兩名嫌犯的線索。嫌犯可能面臨綁架指控，但目前尚未公布嫌犯的具體描述或逃逸車輛的信息。警方再次提醒民眾，無論天氣多冷或離開車輛的時間多短，都切勿將車輛處於未熄火且解鎖的狀態，以免成為犯罪分子的目標。