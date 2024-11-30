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紐約皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

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皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

記者高雲兒╱紐約即時報導
11月29日下午4時36分，一位母親經歷一起驚魂事件，她的汽車被劫走，車內還有她年僅4歲的女兒。15輛警車迅速到場展開援助。(Citizen截圖)
11月29日下午4時36分，一位母親經歷一起驚魂事件，她的汽車被劫走，車內還有她年僅4歲的女兒。15輛警車迅速到場展開援助。(Citizen截圖)

在民眾大肆購物的黑色星期五皇后區的一位母親卻經歷一起驚魂事件，她的汽車被劫走，車內竟還有她年僅4歲的女兒。然而，僅僅兩個小時後，母親、孩子和車輛便全數安全返回事發地點。目前警方正追蹤兩名肇事嫌犯，呼籲民眾提供線索。

根據警方，事件發生在11月29日下午4時36分、皇后區南里士滿山(South Richmond Hill)101大道上的一家自助洗衣店，一位母親將紅色Acura轎車停在洗衣店門口，並未熄滅發動機，車內的孩子也正在小睡。母親進入店內取衣服時，兩名嫌犯迅速駕車逃離。警方表示，嫌犯在幾個街區外棄車後駕另一輛車逃逸，車內的女孩則毫髮無傷。經急救人員檢查，確認女童安全。

一位目擊者表示：「幾秒鐘內，現場就有15輛警車，還有直升機參與追捕。警方的效率非常高，真的令人敬佩。」他與兒子目睹了母女重逢的感人場景，「母親將女兒緊緊抱住，兩人激動地哭成一團。看到這一幕真的很感動。」

事後，母親接受了警方的詢問，但只簡短表示她和女兒平安無事，準備返回家中。該洗衣店的員工納爾遜(Jodie Nelson)透露，這對母女是店裡的常客。「當得知是她的孩子時，我的心一下子提了起來。現在孩子安全無事，我真的感到萬分欣慰，這將讓她擁有一個快樂的聖誕節。」

警方目前正調查監控錄像，以尋找兩名嫌犯的線索。嫌犯可能面臨綁架指控，但目前尚未公布嫌犯的具體描述或逃逸車輛的信息。警方再次提醒民眾，無論天氣多冷或離開車輛的時間多短，都切勿將車輛處於未熄火且解鎖的狀態，以免成為犯罪分子的目標。

皇后區 聖誕節 黑色星期五

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