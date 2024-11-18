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法拉盛男子當街捧鈔尋歡 警籲協尋

記者尤昱程╱紐約報導
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

皇后區法拉盛一名疑似亞裔的男嫌日前涉嫌猥褻15歲青少年，並提供現金鈔票要求受害人幫他自慰。警方目前已經根據監控錄像，公布了這名盜賊的圖像，予以通緝。警方希望知情者及時與警方聯繫，以便盡快將嫌犯捉拿歸案。

根據市警109分局報告，該案發生於16日上午11時30分左右，地點為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)41-47號附近的一間理髮店內發生。據警方表示，當時一名年僅15歲男性受害者正在店內，一名身份不明的男子從他身邊走過時觸摸了他的鼠蹊部。

這名嫌犯隨後離開理髮店，不久後，他又返回並要求這名15歲受害者和他一起到外散步。一到理髮店外面，嫌犯開始展示手中一大堆現金鈔票，並向青少年提議以金錢以換取自慰的交易。

警方表示，該名受害者當下透過拖延時間，拒絕正面回應嫌犯的要求，試圖等到他的父親前來援救。受害者父親到來後隨即報警，而該嫌犯則沿緬街(Main St)逃離了現場。

警方日前公布嫌犯的照片，呼籲公眾提供線索，根據照片顯示，該嫌身材中等偏瘦，疑似為亞裔，他最後一次被看到時，身穿棕褐色褲子、藍色羽絨外套、黑色鞋子和一頂帽子。

案件知情者也可向警方通報消息，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

亞裔 法拉盛 皇后區

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