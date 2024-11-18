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詐騙麻州老人錢財 紐約華男被逮遭控罪

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約華男在麻州詐騙老人錢財遭逮捕控罪。(北雷汀警察局)
紐約華男在麻州詐騙老人錢財遭逮捕控罪。(北雷汀警察局)

一名30歲的紐約華男吳學建(Xuejian Wu，音譯)在麻州(Massachusetts)北雷汀(North Reading)涉嫌詐騙老者錢財，日前遭警方逮捕，被控犯有盜竊、串謀盜竊和企圖犯罪等多項罪名。

麻州北雷汀警察局稱，他們近日接到北雷汀鎮一名年長居民的報案，說他在網路上遭人詐騙。北雷汀警方經過調查後確定，一名老練的網路騙徒非法從遠端進入該居民的電腦，並成功利用一連串的威脅和恐嚇，透過比特幣(Bitcoin)交易，從受害者身上騙走了超過1萬元。

在接到這起盜竊案的報案後，北雷汀警方發現這名騙子還試圖從受害者身上騙取更多的錢。這次，騙子告訴這名老者，聯邦探員將會到他的住家來收取餘下的錢。

經過對此案的調查，並通過周密的安排，北雷汀警方於14日逮捕了來自紐約的30歲華男吳學建。當時吳學建正在受害老者的住處，他謊稱自己是聯邦探員，正試圖從此受害者那裡收取錢財。

吳學建15日在Woburn地方法院過堂，他被指控以假藉口盜竊超過1200元、串謀以假藉口盜竊、企圖犯罪(以假藉口盜竊)、企圖犯罪(盜竊他人財物)和企圖犯罪(盜竊60歲以上的老人財物)。

北雷汀警察局局長齊默曼(Mark Zimmerman)認為，像這樣的案件在他們的執法中並不常見。這些騙子以老年人群為目標，透過科技手段進行威脅和恐嚇，使他們成為受害者，並經常讓他們無法及時通知警方採取行動。

麻州 華男 比特幣

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