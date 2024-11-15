布魯克林男女清晨地鐵站遭襲擊 3嫌在逃中

紐約地鐵再傳傷人事件；上月21日，一對男女在布碌崙(布魯克林)20大道地鐵站遭三名不明男子搶劫未遂，其中一名受害男子遭嫌犯攻擊頭部，目前嫌犯皆在逃中。(市警局提供)

紐約地鐵再傳傷人事件；上月21日，一對男女在布碌崙 (布魯克林)20大 道地鐵站 遭三名不明男子搶劫未遂，其中一名受害男子遭嫌犯攻擊頭部，目前嫌犯皆在逃中。

警方表示，事件發生在上月21日清晨4時25分，24歲的被害者與23歲同行女子欲在地鐵20大道站搭上南向N車車廂；然而三名身分不明的男子突然接近被害者並攻擊其頭部，隨後欲搶劫女子手機不成即逃離現場。

從警方公布的影片可看到，三名男子分別身穿灰色連帽衫、黑色羽絨外套與卡其色連帽衫，三人皆以面罩遮掩住臉部且逃票跳閘進入站內。其中，灰色連帽衫的男子手上雖拿著不明尖銳物走進地鐵站，但警方並未表示受害男女曾遭尖銳物攻擊，也未公布受害男子傷勢情況。

為緩解地鐵犯罪率上升趨勢，今年3月州長霍楚(Kathy Hochul)便部署750位國民兵和州警察加強巡邏，並隨機抽檢乘客的行李。市警局針對地鐵犯罪率，援引7日公布最新數據表示，2024年地鐵重大案件量較去年下降112件，10月地鐵重大犯罪較2023年同月份則減少26.3%，犯罪率則是下降5.9%。警方逮捕人數較去年同期上升9%，共查獲443支非法槍枝。

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