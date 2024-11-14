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布碌崙7大道發生嚴重車禍 1人受傷 6車被毀

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙7大道發生嚴重車禍，1人受傷，6車被毀。(讀者提供)
布碌崙7大道發生嚴重車禍，1人受傷，6車被毀。(讀者提供)

布碌崙（布魯克林）7大道13日下午發生一起嚴重車禍，引發社區關注。事發不久有中文社群媒體稱，此次事故導致3人死亡，6人受傷，其中2人有生命危險。對此，警方14日表示，此次事故中並無人員死亡，該事故是1名駕駛因為突然病情發作，失去了對車輛的控制，撞上前方1輛等交通燈的特斯拉，接著又撞上了4輛停在街邊的車輛。這起事故共造成1人受傷，6輛汽車受損。

13日下午大約4時18分，市警72分局接到報警，布碌崙45街712號前發生一起機動車碰撞事件。警方和急救人員迅速抵達現場救援。警方初步調查表示，一名39歲的男子駕駛一輛白色賓士車45街向西行駛時，因病情突然發作，失去了對車輛的控制。這輛賓士車以很快的速度撞上了前方一輛特斯拉車的尾部。這輛特斯拉由一名30歲的男子駕駛，當時他正在等紅綠燈。因為衝擊力太大，賓士車撞上特斯拉後發生了旋轉，接著又撞上了其他4輛停在街邊而且車內無人的轎車。

警方稱，被撞特斯拉車的駕駛是一名亞裔。

社群媒體上的照片顯示，車禍非常嚴重，白色賓士的前部完全被毀，路邊被撞車輛損壞也不輕，有的整個側面被毀；有的車輪被撞落；還有兩輛車前後貼在一起，車體變形，車窗被毀。現場一片狼藉，到場是散落的汽車部件。

警方報告顯示，急救人員將特斯拉車的駕駛送進附近醫院救治。此次車禍沒有其他人員受傷的報告。

布碌崙7大道發生嚴重車禍，1人受傷，6車被毀。(讀者提供)
布碌崙7大道發生嚴重車禍，1人受傷，6車被毀。(讀者提供)

特斯拉 布碌崙 社群媒體

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