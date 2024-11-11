華人聚集區 D線2地鐵站搶案頻傳

D線地鐵華人聚居區站劫匪出沒。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)D線地鐵55街站和62街站位於華人 聚居區，每天有大量華人使用這兩個地鐵站 。近日，劫匪在不到一個月時間內在這兩個地鐵站作案兩起，其中一名老婦被劫1000元現金。警方通過監控錄像取得其中一名劫匪的圖像後，予以通緝。警方希望事發地居民在乘坐地鐵時保持警覺。

根據警方提供的信息，第一起搶劫案發生於9月5日零時10分左右，在市警66分局的轄區內。當時，一名78歲的老婦乘坐北行D線地鐵，當地鐵駛近新越卓大道(New Utrecht Avenue)沿線的55街站時，一名男子走近老婦，並亮出一把刀索要老婦的財物，這名劫匪強行搶走了老婦裝有約1000元現金的包。得手後，劫匪徒步逃離55街地鐵站，不知去向。

第二起搶劫案發生於10月2日凌晨2時4分左右，在市警62分局的轄區內。當時，一名46歲男子正在新卓越大道沿線的62街地鐵站內。這時兩名男子從後面靠近這名46歲男子，雙方發生了肢體衝突，兩名男劫匪搶走了受害者裝有約600元現金的包，然後徒步逃離66街地鐵。所幸的是，這兩起搶劫案中受害者都沒有受傷。

警方已公布第二起搶劫案中其中一名歹徒的照片，警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或在社媒平臺X上@NYPDTips提供信息。任何消息來源均保密。