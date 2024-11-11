租霸白住曼哈頓酒店5年 法官認定精神異常
一位只付了一天房費便在曼哈頓紐約客酒店(New Yorker Hotel)當了五年租霸、還試圖「空手套白狼」奪取整間酒店所有權的男子，近日被法庭認定，其精神健康狀況堪憂、無法繼續參加庭審，並需盡快接受精神治療。
根據此前的報導，這名49歲的租霸巴列托(Mickey Barreto)2018年6月入住紐約客酒店的2565房間，並支付了一晚的房租200.57元，然後便一直住在酒店內，拒不遷出、亦不付費。在面臨官司時，他援引紐約市租客保護法律的漏洞，成功宣稱自己是合法租客，免遭驅逐。第二年，他又拿出了一份「契約」，稱整間酒店已過戶給他，然後要求租賃酒店空間的業者和酒店債權人將租金和帳戶全部轉移至他的名下。
今年2月，巴列托被捕，並以24項罪名受到起訴。根據檢方的說法，巴列托所提供的轉讓「契約」是偽造的。開庭結束後，法官命令巴列托接受精神檢查，檢查結果顯示，他無法完全理解針對他的刑事訴訟，患有兩種精神疾病且藥物成癮。此後，他一直在醫療機構接受治療，但恢復狀況不佳。
據「紐約時報」報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室近日透露，本案法官韋斯頓(Cori H. Weston)對巴列托的治療進度不滿意，並下令其在13日前自行尋求住院治療，否則將在當日開庭後將其強制送醫。巴列托在接受媒體採訪時強調「他沒有瘋」，並稱檢方要求他住院治療是因為「他們沒有強力證據」指控自己。
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