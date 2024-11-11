租霸白住曼哈頓酒店5年 法官認定精神異常

位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。1930年開業時，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員。（記者張宗智／攝影）

一位只付了一天房費便在曼哈頓 紐約客酒店(New Yorker Hotel)當了五年租霸、還試圖「空手套白狼」奪取整間酒店所有權的男子，近日被法庭認定，其精神健康狀況堪憂、無法繼續參加庭審，並需盡快接受精神治療。

根據此前的報導，這名49歲的租霸巴列托(Mickey Barreto)2018年6月入住紐約客酒店的2565房間，並支付了一晚的房租200.57元，然後便一直住在酒店內，拒不遷出、亦不付費。在面臨官司時，他援引紐約市租客 保護法律的漏洞，成功宣稱自己是合法租客，免遭驅逐。第二年，他又拿出了一份「契約」，稱整間酒店已過戶給他，然後要求租賃酒店空間的業者和酒店債權人將租金 和帳戶全部轉移至他的名下。

今年2月，巴列托被捕，並以24項罪名受到起訴。根據檢方的說法，巴列托所提供的轉讓「契約」是偽造的。開庭結束後，法官命令巴列托接受精神檢查，檢查結果顯示，他無法完全理解針對他的刑事訴訟，患有兩種精神疾病且藥物成癮。此後，他一直在醫療機構接受治療，但恢復狀況不佳。

據「紐約時報」報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室近日透露，本案法官韋斯頓(Cori H. Weston)對巴列托的治療進度不滿意，並下令其在13日前自行尋求住院治療，否則將在當日開庭後將其強制送醫。巴列托在接受媒體採訪時強調「他沒有瘋」，並稱檢方要求他住院治療是因為「他們沒有強力證據」指控自己。