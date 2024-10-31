紐約皇后區大學點公園發現疑似華女屍體 警方展開調查

警方在下午6時30分左右將屍體帶回，首席法醫辦公室將進行進一步檢查，以確定死因。(記者高雲兒╱攝影)

10月31日下午，紐約皇后區大學點 的海濱公園麥克尼爾公園(MacNeil Park)附近發現一具屍體，警方迅速到場勘查，目前死因不明，死者身分也未公布。據目擊者稱，死者可能是一名年輕華人 女性。

根據警方消息，警方在10月31日下午2時55分接獲報案，在大學點的麥克尼爾公園附近水域發現一具屍體，地點位於115街和彭浩森大道(Poppenhuse Ave.)附近，警方迅速趕往現場，發現一名身份不明的女性，已無意識且無反應。急救人員隨後到場，並宣布該名女性當場死亡。

死者身份尚未確定，警方將在通知家屬後再行公布，而當天似乎有家屬前來認屍。根據目擊者稱，死者可能是一名年輕華人女性，「我看見一名華人男性過來，一直在哭，嘴裡喊著『女兒女兒』」。據這名住在附近的目擊者說，該公園附近的住戶約有九成是亞裔 ，十幾年來一直很安全安靜，但最近多起犯罪案，「麥克尼爾公園是個很安靜的公園，我經常來散步，但是最近我都變得很小心」。