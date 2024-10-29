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陪審團對被告主罪無共識 7大道賭檔劫殺案恐重審

記者胡聲橋／紐約報導
7大道賭檔劫殺案，陪審團無法對謀殺、搶劫和攻擊等主要控罪達成一致。(警方提供)
7大道賭檔劫殺案，陪審團無法對謀殺、搶劫和攻擊等主要控罪達成一致。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)7大道賭檔劫殺案的陪審團，在經過長達八天的審議後，對被告史密斯(William Smith)被起訴的主要罪名：謀殺罪、搶劫和攻擊罪無法達成一致意見，是為無效審判(mistrial)，但陪審團判定被告犯有槍枝上膛罪(Loaded Firearm)。此案目前開始休庭，有可能日後重審。

2021年2月26日晚，布碌崙7大道發生一起賭檔搶劫案，這起搶劫案引發的街頭打鬥，導致數名華人被刀捅傷，華人見義勇為者鄭勇遭刀扎身亡。警方後來抓到了案發現場的一名嫌疑人史密斯，正是他開著一輛白色賓士車，和其他嫌疑人逃離現場。

這起案件正好發生在新冠疫情期間的冬季，嫌犯在監控錄像中都身穿厚厚的冬衣，帶著大口罩，給警方的辨認帶來了很大麻煩。如果沒有其中一名受害者拍下肇事車輛的車牌號，此案有可能連一名嫌犯都抓不到。史密斯被捕後，檢方希望他能充當污點證人，他也沒有答應，這給此案的審理增加了新的難度。

此案的庭審從10月17日起就結束結案陳詞，進入了陪審團審議階段。從17日至28日，經過八天的審議後，陪審團仍無法就被告遭起訴的一些重要罪名，比如二級謀殺罪、一級和二級搶劫罪，以及一級攻擊罪做出判決，但對於被告遭起訴的兩項槍枝上膛罪，陪審團認為被告有罪。

7大道賭檔劫殺案發生時，林小姐就在現場，她後來在現場為警方當翻譯。此案開庭後，她也一直與此案受害者的親友旁聽，林小姐對如此的判決結果感到很憤怒，但也表示非常無奈。

7大道賭檔劫殺案，陪審團無法對謀殺、搶劫和攻擊等主要控罪達成一致。(警方提供)
7大道賭檔劫殺案，陪審團無法對謀殺、搶劫和攻擊等主要控罪達成一致。(警方提供)

據林小姐介紹，陪審團開始審議後，12名陪審員多次要求重新觀看監控視頻，還多次查看法庭作證紀錄。林小姐說，在審議過程中，12名陪審員中有多名陪審團始終持相反意見，使陪審團無法達成一致。

據專業人士介紹，陪審團現在達不成一致意見(mistrial)，以後可能出現兩種情況，要麼在法庭重新挑選陪審員，檢方和辯方律師重新組織證人和證詞後，再次開庭審理此案件；另一種可能出現的情況是檢方與辯方律師協商，力圖讓被告對一些罪名認罪，從而取消再次開庭審理。鑒於這起案件有八名嫌疑人涉案，這名專業人士認為，如果其他七名嫌疑人中有人因為其他案件被捕，或許會給此案帶來重大轉機。

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