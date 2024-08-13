車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

皇后區 秋園丘(Kew Gardens Hills)日前發生一起華男 毒打父親案件，兇嫌不僅駕車衝撞父親，還以金屬板手反覆敲打已倒在地板上的父親頭部和全身。整個犯案過程被路人以手機記錄了下來，其殘忍程度令人無法直視。目前該男已遭逮捕，面臨過失殺人未遂等多項罪名。

根據市警107分局報告，這起事件發生於5日晚間10時25分左右，地點位於秋園丘72路147-52號前，警方到達現場後，發現一名56歲華男頭部和身體多處受傷，急救人員將這名男子送往紐約皇后區長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，情況相當危急。

據了解，這名56歲男子為30歲兇嫌王宇(Yu Wang，音譯)的父親，根據警方初步的調查顯示，這名56歲男子多次被車輛以及不明物體反覆擊打頭部和身體。而從目擊者所錄下的影片，可以看見王宇先是駕車撞擊他的父親，隨後下車至後車箱抄出一把金屬板手，反覆敲打已倒在人行道上的56歲父親。

警方表示，王宇犯案後駕駛一輛豐田SUV逃離現場，並在隔天遭到逮捕。警方在其身上發現一個快克吸食器(crack pipe)以及一包以透明塑膠袋裝著的未知殘留物。目前警方尚無法確定王宇是否有吸食毒品 ，並正在對殘留物進行化驗。

目前警方尚在調查王宇襲擊父親的犯罪動機，警方表示，住在森林小丘(Forest Hill)71大道150-20號的王宇，將面臨過失殺人未遂罪、藐視法庭罪、魯莽危害他人罪、非法持有毒品用具罪、二級傷害以及三及傷害等罪名。