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下東城遊客被推墜軌案 女嫌稱無辜不認罪

記者劉梓祁／紐約報導
地蘭西街與艾塞克斯街地鐵站日前有兩名遊客被推落軌，女嫌在過堂時拒絕認罪。(記者顏嘉瑩／攝影)
地蘭西街與艾塞克斯街地鐵站日前有兩名遊客被推落軌，女嫌在過堂時拒絕認罪。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠周邊近年已有多起地鐵乘客被推墜軌案，但下東城近日再有兩人遭一名女性嫌犯推入軌道，所幸未造成傷亡；警員到場將女嫌抓捕後，後者在8日過堂時聲稱自己無辜，而曼哈頓地區助理檢察官則表示此事差點釀成人命，距離成為「雙重謀殺」僅有一步之遙。

根據市警消息，案件發生在5日凌晨2時17分前後，42歲的巴茨(Ebony Butts)將兩名女性遊客推下地蘭西街與艾塞克斯街(Delancey Street-Essex St.)地鐵站的F線軌道。案發後，巴茨隨即被捕，兩名27及28歲的受害者僅受輕傷。

警方表示，兩人在被推下後沒有列車經過，並在路人的幫助下被救起。儘管如此，曼哈頓地區檢察官於8日巴茨過堂時表示，本次襲擊「很容易」就會變成致命事件。當日，巴茨身著與犯案時相同的花卉圖案病號服，並聲稱自己在這起動機不明的襲擊事件中是無辜的。

她說自己「沒有推任何人」。曼哈頓地區助理檢察官麥克唐納(Abel McDonnell)表示，巴茨在凌晨將一名女子推至鐵軌後，隨後又將目光瞄準了第二名受害者，即試圖將朋友拉回站台上的第二名受害者。據了解，兩人均為來自墨西哥的遊客。

麥克唐納在庭上表示，如果列車來得更早，且沒有乘客的幫助，情況會更加嚴重。他將此案形容為紐約市民「最可怕的噩夢」，並距離成為「雙重謀殺」僅有一步之遙。

被懷疑有精神問題的巴茨，對法官表示不認罪。麥克唐納還說，巴茨目前正被調查是否涉及布碌崙(布魯克林)的另一樁地鐵推人案，但此案的詳細情況尚未公布。

此前，巴茨至少有九次逮捕紀錄，最早可追溯到1999年，最近的一次為2016年，當時她在布碌崙無故襲擊了一名38歲女子，並朝她臉上揮拳。由於她有暴力和情緒不穩定歷史，法官韋伯(Michelle Weber)批准了檢方的要求，將巴茨拘留。

目前，她面臨兩項一級攻擊罪和兩項二級攻擊罪的指控。市警數據顯示，去年在地鐵系統中遭遇襲擊人數創下1996年以來新高，約每天有1.5起事件。去年8月，來自布碌崙的華女許亞楠在下班回家途中，於錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站遭41歲的遊民榮克(Samuel Junker)推落，導致左腿骨折。

地鐵站 曼哈頓 布碌崙

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