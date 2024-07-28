我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

警突擊布碌崙華人無牌菸草店 搜出毒品 勒令停業

記者顏潔恩／紐約報導
紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)
紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)

紐約市正積極展開對非法菸草及大麻銷售商的執法行動，據悉紐約市府法警辦公室26日在接獲投訴後，對布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人經營的大麻零售店突擊檢查，發現業者未持牌照便販售大麻，並從店內擄獲大麻和相關產品；該店面目前已被勒令停業，業者定於8月初出席由市行政審理和聽證辦公室(OATH)舉行的聽證會調查。

26日下午3時45分左右，法警辦公室的多名警員來到20大道6205號的「D. Novelty」菸草店展開執法行動，逗留將近兩個小時；警員離開前在已關門的店面上張貼封閉令，表示業者未持有販售大麻執照，並在店內搜出未經認證或合法貼上標籤的大麻產品，警方具體繳獲的製品包括大麻花、大麻預卷(pre-rolls)、大麻食品、含有四氫大麻酚和各種口味的電子菸產品、以及迷幻蘑菇(Magic Mushroom)。

封閉令上寫道，業者將於8月2日(周五)出席市行政審理和聽證辦公室舉辦的聽證會，與此同時店面遭勒令關閉，任何人都不得進入；違規者將會被逮捕，面臨5000元罰款或一項B級輕罪指控，坐牢不超過三個月，或兩者兼施。

據悉，自紐約市獲得州府授權後，積極打擊市內非法經營的大麻店，對學校和宗教場所附近的重點區域進行搜查；當業者遭查封後，當地警察分局會對其重點監控，一旦發現違反查封命令行為，警方可直接逮捕責任人。

據一名華裔居民指出，這家由華人經營的菸草店，差不多自紐約州發放大麻銷售牌照以來便開門，從外面看以為單純是一家賣水菸筒工具的店，但也猜測到私底下會賣大麻，「這種店面通常都是掛羊頭賣狗肉，會賣大麻不稀奇。」

他表示支持市府加強查緝非法大麻業者的行動，認為娛樂使用大麻製品既然已合法化，業者就應受到合規的管制；如果販賣來歷不明的製品，應接受嚴厲的處罰，對使用者的健康、公共安全都是較好的保障。

警方張貼封閉令，禁止任何人進入該店面。(記者顏潔恩╱攝影)
警方張貼封閉令，禁止任何人進入該店面。(記者顏潔恩╱攝影)

大麻 紐約市 華人

上一則

2按摩華女涉賣淫被捕 疑人口販賣受害者

下一則

市長願會華社 討論遊民所建案

延伸閱讀

警方突擊布碌崙華人菸草店 繳獲大麻製品勒令停業

警方突擊布碌崙華人菸草店 繳獲大麻製品勒令停業
布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話

布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話
中國無證客 在華人大麻場謀生遭剝削 怕遣返不敢吭聲

中國無證客 在華人大麻場謀生遭剝削 怕遣返不敢吭聲
在緬因州種大麻 紐約7華裔被訴

在緬因州種大麻 紐約7華裔被訴

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服