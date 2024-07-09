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微信盜號騙局重出江湖 民眾小心

記著和釗宇／紐約報導
華裔民眾日前遭遇微信盜號詐騙，騙子盜取微信好友帳號後，冒充好友請求提供手機號碼和驗證碼，企圖繼續盜號。(趙先生提供)
華裔民眾日前遭遇微信盜號詐騙，騙子盜取微信好友帳號後，冒充好友請求提供手機號碼和驗證碼，企圖繼續盜號。(趙先生提供)

多年前就曾在微信平台上出現的一種盜號騙術，近日出現在紐約華社。家住曼哈頓的趙先生日前接到其「微信好友」信息，請求他提供手機號碼和驗證碼，幫助這位「好友」找回微信號，豈料實際上是詐騙者已經盜取了微信好友的帳號、冒充這位好友行騙，企圖繼續盜號；幸虧趙先生在最後關頭識破騙局，未能讓騙子得逞，他呼籲民眾切勿將驗證碼交給他人，以免上當受騙。

趙先生表示，他在7日晚間正在上班之時，接到一位微信好友信息，「先是發來一張圖片，顯示她的微信帳號違規，一些功能被限制，然後就請我幫忙驗證一下微信，要我發電話號碼。」

騰訊官方提醒，切勿將驗證碼轉發他人。(趙先生提供)
騰訊官方提醒，切勿將驗證碼轉發他人。(趙先生提供)

趙先生說，他和這位好友並不相熟，但過去曾有業務往來，本著幫助朋友的初衷，他沒有多想就將電話號碼發過去；「然後對方就問我，是否收到驗證碼；當時我正在上班，事情有點多，就忽略了驗證碼信息中『不要把驗證碼轉發他人』的提醒，直接把驗證碼傳了過去。」

騙子拿到驗證碼後，趙先生微信跳出頁面，提示微信帳號正嘗試在一台新設備上登錄。(趙...
騙子拿到驗證碼後，趙先生微信跳出頁面，提示微信帳號正嘗試在一台新設備上登錄。(趙先生提供)

「然後對方就發來一張帶有二維碼的圖片，讓我掃碼；我就使用圖片識別二維碼，這時候微信跳出一個頁面，提示我的微信帳號正嘗試在一台新設備上登錄，這時候我才覺得事有蹊蹺，先點擊了拒絕，並詢問對方是不是要在她的手機上登錄我的微信。對方說不用擔心，登錄的是她自己的微信，還說已經驗證過多次了，不會影響我的微信。」

趙先生覺得不對頭，然後他就以上班太忙為由，拒絕了這位「朋友」的請求。雖然這位「朋友」仍然繼續催促說，「只需要按一下，很快就能搞定」，但趙先生不為所動。

下班後，趙先生在網上查詢得知，這種微信盜號騙局其實早在十年前就已經出現過，而且十年間不斷出現相似的詐騙案例。騙子盜取一個微信號後，就會修改綁定手機號碼，然後通過通訊錄給被盜號者的好友發消息，謊稱自己微信帳號被鎖，向好友索要電話號碼和驗證碼，進而繼續盜號。而盜號後，騙子可能會盜取微信錢包內的資金，甚至冒充原帳號主人向好友詐騙錢財。

根據騰訊官方提醒，用戶切勿將驗證碼轉發他人，以免被盜號。如果遭遇盜號，可通過微信安全中心聯絡騰訊找回。

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