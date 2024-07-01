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法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪

世界新聞網／輯
法拉盛一間教堂外的聖子耶穌雕像頭部遭一名計程車司機以鞋子弄斷頭部。（翻攝holyfamilyfm臉書）
法拉盛一間教堂外的聖子耶穌雕像頭部遭一名計程車司機以鞋子弄斷頭部。（翻攝holyfamilyfm臉書）

紐約市一名計程車司機6月30日清晨將法拉盛一間教堂門口聖子耶穌雕像的頭弄斷，由於在中東，以鞋底攻擊他人被視為極大侮辱，警方目前正調查這起案件是否為仇恨犯罪。

紐約郵報（New York Post）報導，根據警方和天主教布魯克林教區公開的監視器畫面顯示，這名褻瀆神明的司機周日清晨50分駕駛SUV計程車到天主教聖家堂前，從容地過馬路後到教堂前並將鞋子脫下，走到約瑟、瑪麗亞和聖子耶穌的白色大理石雕像前。

監視器畫面顯示，這名司機先用鞋子敲約瑟和瑪麗亞的頭並大叫，接著攻擊聖子耶穌的頭直到頭部掉下並在地上打轉。嫌犯敲下聖子耶穌的頭後冷靜地離開，手上仍拿著作案的鞋子。

教區牧師蘇基爾神父說，聖家庭雕像是他們信仰社區的基礎，對教區中很多人來說有特別的意義，事件是一起令人不安的意外，周日參加彌撒的民眾看到雕像被破壞都被嚇壞了。

天主教布魯克林教區表示，約瑟和瑪麗亞的雕像雖然遭受攻擊，但完好無損；該聖家庭雕像已有42年歷史，他們將花費2萬美元修補嫌犯周日造成的損壞。

報導指出，在中東若以鞋底攻擊他人是極大侮辱，但目前仍不了解嫌犯以鞋子攻擊雕像是出於該意或鞋子只是他剛好使用的武器。

蘇基爾神父說，大家必須為紐約市裡有更多宗教寬容而祈禱。

法拉盛一間教堂外的聖子耶穌雕像頭部遭一名計程車司機以鞋子弄斷頭部，圖為嫌犯走向雕...
法拉盛一間教堂外的聖子耶穌雕像頭部遭一名計程車司機以鞋子弄斷頭部，圖為嫌犯走向雕像的監視器畫面。（翻攝holyfamilyfm臉書）

紐約市 布魯克林 法拉盛

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