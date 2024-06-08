長島連環殺人案開庭 檢方揭露殺人筆記

長島連環殺人案6日開庭時，檢方表示在兇嫌霍伊爾曼(右)家找到的硬碟中，有他在殺人後寫下的詳細筆記。(美聯社)

震驚社會的「長島 連環殺人案」懸宕十年，直到嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)去年落網之後，才有重大突破；該案近日開庭，檢方在兇嫌家找到的硬碟中，有他在殺人後寫下的詳細筆記，檢討犯案過程的注意事項與問題，檢方表示，如果霍伊爾曼一直沒有落網，恐怕還會繼續殺人。

據悉2010年至2011年間，長島吉哥灘(Gilgo Beach)一共發現11具人體遺骸，兇嫌逍遙法外多年，執法人員直到去年才鎖定60歲的建築師霍伊爾曼；目前，殺害人名單中，至少有六人的死相信與霍伊爾曼有關，這些死者年齡介於22至27歲，都是身材嬌小、從事性工作的女性，在此之外，還有一名被警方鑑定為亞裔 的男性死者，不過身分不明。

長島警方2022年2月對本案重啟調查，不久後盯上霍伊爾曼，因犯罪實驗室曾在屍體身上找到男性頭髮、甚至有霍伊爾曼妻子的頭髮；調查過程中，通過霍伊爾曼扔進垃圾桶的披薩餅皮進行DNA 採集，證實他與本案有關。

長島連環殺人案6日開庭時，檢方表示在兇嫌霍伊爾曼(右)家找到的硬碟中，有他在殺人後寫下的詳細筆記。(美聯社)

當日開庭，檢方表示警方在霍伊爾曼家中的硬碟裡，發現他在殺人後做了詳細的筆記，提醒自己從前段殺人的經驗中學到的教訓，被視為是他的「自我教育」和事發後所做的「功課」。

在一個名為「HK2002-2004」的文件夾中，裡面他分成「計畫」、「注意事項」、「問題」、「TGR」(檢方認為指的是潛在目標)、以及「謹記教訓」等部分，並寫下相關的內容，包括下次要更用力地敲擊受害者、如何更好地進行前期準備來丟棄屍體、記得要去除屍體的標誌如紋身等。

檢方表示，在一個筆記中，霍伊爾曼提醒自己要切除掉屍體的頭部和雙手，這個具體的殺害方式與找到的幾具殘骸一致，雖然目前這些殺害人的死還未與霍伊爾曼有正式的聯繫，但這個筆記足以說明很多；吉哥灘凶殺案特別工作組的調查人員認為，霍伊爾曼在筆記中屢次強調的「下次」字眼，說明他之前有了殺害別人的經驗，若未落網，此後也繼續會延續其殺人計畫。