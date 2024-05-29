涉不正當金錢交易 63分局華警被革職

紐約再傳出一名華警被革職。(本報檔案照)

紐約市 警近期再度傳出華警被革職的消息，在布碌崙 (布魯克林)63分局服務的高霖鵬(Lin Peng Gao，音譯)，於上周起已卸下警員職務；消息透露，高霖鵬可能是涉及了個人不正當的金錢交易，被警局發現而革職，應與「獵狐行動 」無關。

據悉，該名高姓警員自2021年10月加入紐約市警，曾在新警訓練組(Recruit Training Section)服務過，2022年4月起調至63分局工作，被辭退前年收入約在5萬元；據匿名人士透露，他在上周的艦隊周期間原本還被派發了任務，結果到值班時未現身，有同事了解情況後才發現其被革職。

有人指出，高姓警員是涉及了不正當的金錢交易，被警局發現卸去職務，但暫且未遭到逮捕或控罪；紐約市警公共信息辦公室(DCPI)隨後也證實，該警員已被終止職務(The officer was terminated)，但未說出更多詳情。這是近期發生的另一起華裔警員涉事而失職的事件，不過根據消息，高姓警員是因貪圖個人金錢利益，違反了紀律，與間諜活動無關。

先前一系列的華警被革職事件，已引發華社的高度關注，不久前華警李曼飛(Steven Li)被指幫助一名孫姓中國公民與社區內的居民建立聯繫，涉「獵狐行動」有關案件受到FBI調查，進而在今年2月遭到解雇；而早在2020年，藏族華人警員白瑪達傑·昂旺(Baimadajie Angwang)，也被指為充當中方海外代理人被調查和控罪。