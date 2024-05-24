紐約市消防局表揚急救人員 60歲男回憶瀕死經驗

紐約市消防局23日表揚緊急救護技術員和醫療輔助人員，8位曾經心臟驟停、被現場急救人員從救回一命的民眾也現身表示感激，圖為14歲的Dylan Garcia(右5)和急救人員合照。(翻攝紐約市消防局臉書)

紐約市 消防局23日在布魯克林 表揚辛苦的緊急救護技術員和醫療輔助人員，8位曾經心臟驟停，被現場急救人員從鬼門關前搶回一命的民眾也現身，表達對醫療人員救回自己的感謝，雙方彼此擁抱，場面溫馨感人。

紐約郵報（New York Post）報導，這8位民眾有老有少，有10幾歲的青少年，也有78歲的馬拉松 跑者。

紐約市消防局的主管卡瓦納（Laura Kavanagh）說，他們不會特別去想自己帶給民眾家庭的開心和感激，第一線的急救人員永遠準備接聽下一通來電、前往下一個急救地點。

皇后區14歲的狄倫（Dylan Garcia）2023年1月某天在體育館跑步時突然昏迷倒地，臉部重擊地面，急救人員立刻趕到現場對他施作心肺復甦術，並用心臟除顫器直到他恢復心跳，他們幫狄倫裝上呼吸器後將他送醫。醫生後來診斷狄倫有急性心肌炎並確診新冠病毒COVID-19。

狄倫說，若不是急救人員，他今天不會站在現場。狄倫恢復狀況良好，現在能打籃球，當時參與急救的奧特羅（Ricardo Otero）說，救回一個孩子並看到他有機會實現自己的夢想是一件很棒的事情。

紐澤西州78歲的權尹洙（Yi-Joo Kwon，音譯，下同）去年11月參加紐約市馬拉松賽跑時胸部突然一陣疼痛，不到幾秒他就跪倒在地，現場急救人員趕到後立刻進行急救並送醫。

權尹洙以韓語表示，他非常感激把他救回來的醫療人員，他恢復得很好，正計畫再度參加馬拉松比賽。

紐約市消防局23日表揚緊急救護技術員和醫療輔助人員，8位曾經心臟驟停、被現場急救人員從救回一命的民眾也現身表示感激，圖為78歲的權尹洙（Yi-Joo Kwon，音譯）(綠夾克者)和急救人員相見歡。(翻攝紐約市消防局臉書)

布魯克林60歲的魯伊斯（Wilfredo Ruiz）2022年1月被妻子發現在家中昏倒，現場急救人員獲報後趕到現場，經過將近20分鐘的努力搶救後，魯伊斯恢復心跳。

魯伊斯說，他永遠感謝那幾位急救人員，他這段驚悚的瀕死經驗也啟發他的女兒接受訓練，立志成為醫療輔助人員。