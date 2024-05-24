東百老匯連環搶劫 2亞裔受害

東百老匯附近連劫亞裔，警方追緝一嫌犯。(市警提供)

一名嫌犯在包括曼哈頓 東百老匯 的七分局轄區連續犯案，令兩名亞裔 女性受害，市警近日發布嫌犯作案照片，呼籲民眾提供線索。

根據警局報告，該男嫌在4月下旬，在東百老匯周邊接連作案，4月22日下午2時49分許，一名58歲女性在顯利街(Henry St.)和派克街(Pike St.)交口附近走入沿街建築時，遭到男子尾隨並強行奪走她的手提包，包內裝有大量個人物品。得手後他隨即向派克街以東方向逃離。

一日後，這名嫌犯再於4月23日晚10時20分許，在格蘭街(Grand St.)交艾塞克斯街(Essex St.)，搶劫一名正過馬路的74歲女性，後者手提包被搶走，並倒地造成頭部輕微裂傷。