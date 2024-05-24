東百老匯連環搶劫 2亞裔受害
一名嫌犯在包括曼哈頓東百老匯的七分局轄區連續犯案，令兩名亞裔女性受害，市警近日發布嫌犯作案照片，呼籲民眾提供線索。
根據警局報告，該男嫌在4月下旬，在東百老匯周邊接連作案，4月22日下午2時49分許，一名58歲女性在顯利街(Henry St.)和派克街(Pike St.)交口附近走入沿街建築時，遭到男子尾隨並強行奪走她的手提包，包內裝有大量個人物品。得手後他隨即向派克街以東方向逃離。
一日後，這名嫌犯再於4月23日晚10時20分許，在格蘭街(Grand St.)交艾塞克斯街(Essex St.)，搶劫一名正過馬路的74歲女性，後者手提包被搶走，並倒地造成頭部輕微裂傷。
兩案中受害者均為亞裔。據警方描述，嫌犯膚色較深，最後一次出現身穿黑色連帽衫和深色牛仔褲。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源將會保密。
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