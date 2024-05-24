我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

東百老匯連環搶劫 2亞裔受害

記者劉梓祁／紐約報導
東百老匯附近連劫亞裔，警方追緝一嫌犯。(市警提供)
東百老匯附近連劫亞裔，警方追緝一嫌犯。(市警提供)

一名嫌犯在包括曼哈頓百老匯的七分局轄區連續犯案，令兩名亞裔女性受害，市警近日發布嫌犯作案照片，呼籲民眾提供線索。

根據警局報告，該男嫌在4月下旬，在東百老匯周邊接連作案，4月22日下午2時49分許，一名58歲女性在顯利街(Henry St.)和派克街(Pike St.)交口附近走入沿街建築時，遭到男子尾隨並強行奪走她的手提包，包內裝有大量個人物品。得手後他隨即向派克街以東方向逃離。

一日後，這名嫌犯再於4月23日晚10時20分許，在格蘭街(Grand St.)交艾塞克斯街(Essex St.)，搶劫一名正過馬路的74歲女性，後者手提包被搶走，並倒地造成頭部輕微裂傷。

兩案中受害者均為亞裔。據警方描述，嫌犯膚色較深，最後一次出現身穿黑色連帽衫和深色牛仔褲。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源將會保密。

東百老匯附近連劫亞裔，警方追緝一嫌犯。(市警提供)
東百老匯附近連劫亞裔，警方追緝一嫌犯。(市警提供)

亞裔 百老匯 曼哈頓

上一則

北港朝天宮媽祖抵達紐約 展開美東的巡禮活動

下一則

周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展

延伸閱讀

羊頭灣老翁遭2名蒙面飛車賊搶劫

羊頭灣老翁遭2名蒙面飛車賊搶劫
劫匪專搶女子項鍊 單日作案3次

劫匪專搶女子項鍊 單日作案3次
法拉盛換匯變搶劫 華女被搶3萬元

法拉盛換匯變搶劫 華女被搶3萬元
亞太裔傳統月／嚴歌苓作品登百老匯 中國文學走向世界

亞太裔傳統月／嚴歌苓作品登百老匯 中國文學走向世界

熱門新聞

邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒