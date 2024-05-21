休旅車撞擊 大學點5歲華裔童不治身亡

一名五歲的華裔男童於日前在皇后區大學點波彭浩森遊樂場附近遭一輛運動休旅車撞倒後不幸身亡。(取自Google街景)

一名五歲的華裔男童於日前在皇后區大學點 波彭浩森遊樂場(Poppenhusen Playground)附近遭一輛運動休旅 車撞倒後不幸身亡。這位男童就讀於第25小學(PS25)，該校校長日前發表聲明表示，課堂教學將會繼續進行，學校已準備好隨時為任何需要幫助的學生或教職員提供危機輔導服務。

警方表示，這名男童在18日下午6時左右，獨自從124街兩輛停靠路邊的車輛之間跑到對街時，一名25歲女性駕駛開著2008本田CRV運動休旅車從停車位駛出，正在124街往南行駛，不慎撞到男童，導致其頭部受傷。事發後，男童被送往位於布朗士的雅可比醫院(Jacobi Hospital)，但最終不治身亡；而肇事司機則是留在現場，並未遭到逮捕。

目前，警方仍在調查中，肇事司機並未超速行駛。一位目擊者稱，男童剛從公園出來時沒有父母陪伴，也表示該女司機並未超速，也沒有顯示任何異常。他指出，這名男童年紀太小，且突然從兩車之間衝出。

第25小學校長李奇-艾森伯格(Jill Leakey-Eisenberg)表示，在這段困難時期，將有專業人員為學生、家長和學校人員提供支援。同時，學校教職員工正在與學生密切合作，提供信息並幫助他們表達可能正在經歷的痛苦和悲傷。

波彭浩森遊樂場周邊地區非常受歡迎，許多孩子在此遊玩，不過遊樂場周遭路段都沒有設置緩速坡(speed bump)，當地社區居民希望相關單位能採取積極措施，以防止類似悲劇再次發生。

值得注意的是，這起事故地點距離2021年一名青少年達爾文(Durazno Darwin)被肇事逃逸司機撞死的地點僅幾個街區。另外，去年11月，在法拉盛發生了一起類似的事故，一名3歲男童陳昆塔斯(Quintas Chen，音譯)被一輛同樣從停車位駛出的車輛撞倒，肇事司機當時也是逃逸。

截至目前，皇后區今年已發生28起交通致命事故，比去年同期多出一起。在全市範圍內，今年已有82人在車禍中喪生。