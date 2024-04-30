挺巴學生運動席捲美國校園，中國小粉紅幸災樂禍「美國衰落了」，美國華人憂慮是否「美國文革了」？

以巴問題遠比烏克蘭 複雜得多。哈瑪斯 的恐怖行為無可洗地，但以色列數十年來對待巴人的各種手段也堪稱卑鄙，如果一定要找出「罪魁禍首」的一方，無疑會陷入「先有雞還是先有蛋」的死循環。作為局外人，謹慎選邊、避免陷入任何單方的宣傳陷阱才是上策。

那麼美國的學生又怎麼了？在意識形態左傾的象牙塔內，沒經歷過社會課堂洗禮的學子們容易陷入「殖民-反殖民」、「資本-社會主義」等等二元對立思維中難以自拔，這其實很正常，年輕人本就該單純些，放在現實中，誰會喜歡那些心眼多多的油膩青年呢？

更重要的是，青年有理想並勇於付諸實踐、而非死氣沈沈地「躺平」，絕非壞事。即使他們有時會顯得不可理喻甚至被一些勢力當成「有用的傻瓜」去為自己站台，都不是打壓青春荷爾蒙自由釋放的理由。在歐美世界，從1960年代起就有了各種青春飛揚的校園運動，而且遠比現在更加狂暴，而社會依舊運轉，從未因此崩塌。

回過頭來看哥大。待事態平息後，學校捐款照收、學生照招、終身教授們還可以把這次鮮活的歷史事件作為學術養料繼續研究三十年，即使是進退失據狼狽不堪的校長沙菲克最終也無非罰酒三杯然後享受退休 生活。誰會受害呢？只有那些被捕、被停學、無法畢業的學生們。革命者努力想打破的資本主義主流社會其實更像個血肉磨盤，身居高位者毫髮無損，最終碾碎的只有那些最激進的反抗者。喊得響亮，不代表真能掀起大浪。