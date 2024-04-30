我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

美國文革？不必多慮

紐約客談

挺巴學生運動席捲美國校園，中國小粉紅幸災樂禍「美國衰落了」，美國華人憂慮是否「美國文革了」？

以巴問題遠比烏克蘭複雜得多。哈瑪斯的恐怖行為無可洗地，但以色列數十年來對待巴人的各種手段也堪稱卑鄙，如果一定要找出「罪魁禍首」的一方，無疑會陷入「先有雞還是先有蛋」的死循環。作為局外人，謹慎選邊、避免陷入任何單方的宣傳陷阱才是上策。

那麼美國的學生又怎麼了？在意識形態左傾的象牙塔內，沒經歷過社會課堂洗禮的學子們容易陷入「殖民-反殖民」、「資本-社會主義」等等二元對立思維中難以自拔，這其實很正常，年輕人本就該單純些，放在現實中，誰會喜歡那些心眼多多的油膩青年呢？

更重要的是，青年有理想並勇於付諸實踐、而非死氣沈沈地「躺平」，絕非壞事。即使他們有時會顯得不可理喻甚至被一些勢力當成「有用的傻瓜」去為自己站台，都不是打壓青春荷爾蒙自由釋放的理由。在歐美世界，從1960年代起就有了各種青春飛揚的校園運動，而且遠比現在更加狂暴，而社會依舊運轉，從未因此崩塌。

回過頭來看哥大。待事態平息後，學校捐款照收、學生照招、終身教授們還可以把這次鮮活的歷史事件作為學術養料繼續研究三十年，即使是進退失據狼狽不堪的校長沙菲克最終也無非罰酒三杯然後享受退休生活。誰會受害呢？只有那些被捕、被停學、無法畢業的學生們。革命者努力想打破的資本主義主流社會其實更像個血肉磨盤，身居高位者毫髮無損，最終碾碎的只有那些最激進的反抗者。喊得響亮，不代表真能掀起大浪。

退休 哈瑪斯 烏克蘭

上一則

伍佰【ROCK STAR】演唱會搖滾金神大賭場體育館

下一則

低價提供低收者寬帶服務復活 電信巨頭阻撓

延伸閱讀

國務院證實以軍嚴重侵犯人權 強調非以哈戰爭期間且不在加薩

國務院證實以軍嚴重侵犯人權 強調非以哈戰爭期間且不在加薩
邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止

邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止
恐危害兒童健康 洛杉磯港查獲2296件中國進口商品

恐危害兒童健康 洛杉磯港查獲2296件中國進口商品
歐美對中策略有差異 關鍵在俄烏戰爭美國大選

歐美對中策略有差異 關鍵在俄烏戰爭美國大選

熱門新聞

甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊