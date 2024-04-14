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警方在南布碌崙截獲60盎司毒品 8大道華人緊張

記者胡聲橋／紐約報導

南布碌崙(布魯克林)警方近日在漢密爾頓堡(Fort Hamilton)與戴克高地交界處攔截一輛私家車，經檢查後，繳獲了60盎司的各類毒品，並逮捕了來自費城的嫌犯。因為繳獲毒品處離8大道不遠，此案在華社也引起了反響。

警方稱，9日傍晚大約6時6分左右，市警68分局一輛在貝瑞吉巡邏的警車，發現有一輛卡迪拉克休旅車的左前車燈壞了，於是攔車詢問。

警車鳴笛要求該輛車靠邊停下接受檢查，但該輛休旅車不僅沒有停車，反而加速駛離現場，並在86街交Gelston大道處闖了一個紅燈後向南駛去，追趕可疑車輛的警車最後在漢密爾頓堡花園路(Fort Hamilton Pkwy)交90街附近的一處私人車道上，將其截停。

警方表示，執法人員在車上發現了大約60盎司各類毒品，警方隨後逮捕了車上的嫌疑人。警方透露，嫌犯為29歲的男子Salih Mundy，報住地址為費城，被指控九項非法擁有管制藥物罪。

這次繳獲毒品處離華社8大道不遠，附近有住有許多華人，引起了華社對毒品問題的憂慮和擔心。去年11月，市警66分局警員在8大道兩家地下賭檔進行突擊檢查時，在一家掛著茶館招牌的地下賭檔中，搜出了大約50磅大麻；去年7月，因為涉嫌大麻非法交易，8大道曾發生一起致命槍擊案。一名26歲的西語裔與一對華人男女發生爭執後，正要乘車離去，在車內遭華男開槍擊中，後在醫院不治身亡。

毒品 8大道 費城

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