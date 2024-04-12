打擊法拉盛扒竊案 警1月逮4賊

法拉盛地鐵站、羅斯福大道和緬街，以及所有在火車站半徑兩條街範圍內的街區，成為警方抓捕扒竊的重點執法區域。(記者高雲兒／攝影)

轄管包括皇后區法拉盛的市警109分局於10日召開警民會，會上分局長表示扒竊案仍然猖獗，上月已經逮捕四人，提醒民眾注意拉好包袋拉鍊；市議員黃敏儀則提醒民眾，轄區內沒有合法經營的大麻 店，一旦發現應積極報告。

市警109分局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，轄區內扒竊案嚴重，警方將地鐵站 、羅斯福大道和緬街，以及所有在火車站半徑兩條街範圍內的街區列為執法重點區，「目前我們在重點區部署便衣，上個月共逮捕四名扒手」。

他也提醒，民眾在外應把包袋拉鍊拉好， 並放在身前。他也再次提醒民眾注意假珠寶詐騙案，嫌犯多藉機搭訕，再用假珠寶換取民眾的真珠寶，其中尤以老年人受害最多。

對於商家，科爾曼提醒，如有人在店內行竊，切勿和嫌犯正面衝突。他舉例，一名22歲的竊賊於上月在梅西百貨 竊取商品，被兩名保安逮個正著，這名竊賊於是拿出刀來，將兩名保安的手臂划傷，所幸傷勢輕微。

「我們建議商家報警，或者在保證自身安全情況下，偷偷拍下他們的照片，或者他們的車輛牌照，這會讓警方追蹤更容易。」

市議員黃敏儀感謝109警局在扒竊上做出的努力，她表示，將繼續處理噪音和無證攤販。她著重提示，在她的轄區內還沒有合法的大麻店，民眾如有發現大麻店開張，可以和她反映。