閩籍華婦車禍病危 同鄉會伸援手

福建同鄉會成員前去探望歐梅雲。(福建同鄉會提供)

一名四旬閩籍華裔婦女本年初在皇后區 騎行踏板車時遭遇車禍，導致全身多處受傷、情況危殆，但經過持續數月搶救後，醫生仍表示其生還機率渺茫，隨時有離世風險；為此，美國福建同鄉會多名負責人希望社區伸出援手，幫助鄉親及其家人度過難關。

根據同鄉會成員劉增發，來自中國福建長樂區的婦女歐梅雲，在本年1月24日下午5時30份前後，在皇后區北方大道向東行騎行踏板車，但在行至194街交匯處時為躲避路邊停泊車輛突開的車門而摔出馬路，同時不幸遭到行駛中車輛的撞擊和輾壓，當場失去意識。

市警(NYPD)發言人表示，事發時42歲的歐梅雲所駕駛電動踏板車，在右側車道上突然失控，隨即被外力「甩至」路中機動車車道，同時被一輛寶馬轎車撞倒，急救人員趕到後則發現她已昏迷且身上有嚴重外傷，被緊急送往紐約長老會皇后醫院。市警指，涉事車輛駕駛員未有離開，但目前調查仍在進行中。

同鄉會表示，歐梅雲因此全身多處受傷，其中主肋骨粉碎性骨折，且肝腎也有損傷。劉增發回憶說，事發當晚醫生進行了腦部手術，但次日狀況急轉直下，便進行第二次腦部手術，效果則仍然有限，目前其頭部仍有較大的不規則腫脹。他還表示，醫生已指歐梅雲時日無多，目前靠機器維持生命，建議在家人抵達後拔管結束治療。

據了解，歐梅雲三年前借債走線 來美，曾因新冠疫情而無法內尋得工作，車禍前從事廚房雜工，每月都將收入寄予留在家鄉的丈夫和兩個孩子。同鄉會負責人之一劉愛華表示，相親遭遇如此不測，希望社會各界關注並支援辛勤的移民工作者歐梅雲，以讓她家人能夠儘快來美見上最後一面。