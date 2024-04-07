我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

閩籍華婦車禍病危 同鄉會伸援手

記者劉梓祁／紐約報導
福建同鄉會成員前去探望歐梅雲。(福建同鄉會提供)
福建同鄉會成員前去探望歐梅雲。(福建同鄉會提供)

一名四旬閩籍華裔婦女本年初在皇后區騎行踏板車時遭遇車禍，導致全身多處受傷、情況危殆，但經過持續數月搶救後，醫生仍表示其生還機率渺茫，隨時有離世風險；為此，美國福建同鄉會多名負責人希望社區伸出援手，幫助鄉親及其家人度過難關。

根據同鄉會成員劉增發，來自中國福建長樂區的婦女歐梅雲，在本年1月24日下午5時30份前後，在皇后區北方大道向東行騎行踏板車，但在行至194街交匯處時為躲避路邊停泊車輛突開的車門而摔出馬路，同時不幸遭到行駛中車輛的撞擊和輾壓，當場失去意識。

市警(NYPD)發言人表示，事發時42歲的歐梅雲所駕駛電動踏板車，在右側車道上突然失控，隨即被外力「甩至」路中機動車車道，同時被一輛寶馬轎車撞倒，急救人員趕到後則發現她已昏迷且身上有嚴重外傷，被緊急送往紐約長老會皇后醫院。市警指，涉事車輛駕駛員未有離開，但目前調查仍在進行中。

同鄉會表示，歐梅雲因此全身多處受傷，其中主肋骨粉碎性骨折，且肝腎也有損傷。劉增發回憶說，事發當晚醫生進行了腦部手術，但次日狀況急轉直下，便進行第二次腦部手術，效果則仍然有限，目前其頭部仍有較大的不規則腫脹。他還表示，醫生已指歐梅雲時日無多，目前靠機器維持生命，建議在家人抵達後拔管結束治療。

據了解，歐梅雲三年前借債走線來美，曾因新冠疫情而無法內尋得工作，車禍前從事廚房雜工，每月都將收入寄予留在家鄉的丈夫和兩個孩子。同鄉會負責人之一劉愛華表示，相親遭遇如此不測，希望社會各界關注並支援辛勤的移民工作者歐梅雲，以讓她家人能夠儘快來美見上最後一面。

目前，同鄉會已在探望歐梅雲後，就赴美簽證事宜聯繫國會眾議員孟昭文(Grace Meng)辦公室。

福建同鄉會望各界幫助歐梅雲。(記者劉梓祁／攝影)
福建同鄉會望各界幫助歐梅雲。(記者劉梓祁／攝影)
歐梅雲仍在中國的丈夫和兒子。(福建同鄉會提供)
歐梅雲仍在中國的丈夫和兒子。(福建同鄉會提供)

皇后區 走線 眾議員

上一則

皇后區社委會新成員 亞裔占24%

下一則

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

延伸閱讀

孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點

孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點
紐約法拉盛郵件盜竊 疑亞裔慣犯 有人綠卡被盜

紐約法拉盛郵件盜竊 疑亞裔慣犯 有人綠卡被盜
共和黨擬在人口普查詢公民身分 孟昭文擋下

共和黨擬在人口普查詢公民身分 孟昭文擋下
皇后區最有影響力100人 孟昭文第3、劉醇逸第5

皇后區最有影響力100人 孟昭文第3、劉醇逸第5

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣