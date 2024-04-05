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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

出門戴首飾 當心飛車黨搶劫

記者許君達／紐約報導
市警五分局在紐約中華公所舉辦警民會，提醒市民在行走時注意「飛車黨」搶劫隨身飾物。(記者許君達／攝影)
市警五分局在紐約中華公所舉辦警民會，提醒市民在行走時注意「飛車黨」搶劫隨身飾物。(記者許君達／攝影)

市警五分局日前在曼哈頓中華公所舉辦警民會，通報轄區內近期犯罪數量有所減少，社會相對平靜，但市民需注意隨身飾物的安全，謹防「飛車黨」搶奪。

統計數據顯示，五分局轄區在3月的最後一周之內，接報的犯罪數量比上年同期減少了21%以上，多項主要犯罪行為都有所減少，其中入室盜竊(Burglary)發生的數字為零。不過，如果從整個3月的數據看，五分局轄區內的犯罪數量還是比上年同期要多。

五分局警監弗拉德拉(Wesley Framer)在警民會上特別提示華埠居民注意近期活躍在全市範圍內的「飛車賊」。這些人會駕駛輕便機車或電單車伺機接近走在人行道外側的行人、尤其是女性，尋找機會搶奪受害人身上佩戴的珠寶飾品。他們的行蹤不定，活動範圍遍布全市。在華埠周邊地區，百老匯大道(Broadway)、堅尼路(Canal St.)和拉菲逸街(Lafayette St.)是此類犯罪最高發的地段。

弗拉德拉因而提示女性行人，在人行道上行走時盡量遠離馬路邊、防護好自己的隨身飾品並對四周的環境多加觀察，以防範「飛車黨」的侵害。

在警民會上，五分局的家庭暴力防範小組也到場宣導，鼓勵家暴受害者積極向警方求助。警方發放的宣傳冊介紹，家庭暴力不僅包括毆打等肢體傷害，也包括限制配偶或子女的行動自由、剝奪財產權、婚內強暴、口頭威脅以及精神暴力等，而警方可為家暴受害者提供包括安全住所、法庭禁制令申請、人身安全保護等方面的服務。受害者可直接聯絡警察分局，也可撥打911、311或紐約市24小時家庭暴力熱線(800)621-4673求助。

五分局家暴小組警員See Yeung Moy介紹，根據近期的接報，位於轄區內的無證客庇護所內已經開始有家庭暴力案件發生，受害者不僅西語裔，也有華人。

家暴 華埠 紐約市

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