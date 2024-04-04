治安好轉？地鐵犯罪率上季大降

亞當斯指累犯、保釋法影響大眾對犯罪數量下降感知。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市地鐵 槍案接連發生後，州、市府在多次增加警力後，還將借助科技搜查乘客，但引來大眾對治安的討論及擔憂；儘管如此，市長亞當斯 (Eric Adams)3日攜市警(NYPD)表示，本年第一季地鐵系統犯罪率有所下降，而累犯和司法系統則是負面印象形成主因。

在市警總部舉辦的季度犯罪簡報會中，市警總局局長卡班(Edward Caban)指本年前三月地鐵系統犯罪率「顯著降低」，且全市整體治安狀況也有好轉。根據市警數據，第一季地鐵系統犯罪率較往年下降1.1%，其中3月地鐵犯罪率減少23.5%，當中搶劫下降51.9%、重大盜竊減少15.2%。

卡班表示，此結果得益於市警增加的1000名地鐵巡警和800名打擊逃票的警員。儘管如此，有數據顯示，造成受害者受傷的地鐵罪案呈升高趨勢，且全市去年所錄得重罪襲擊案件也為近20年新高。他補充說，當前「一次又一次被逮捕」的累犯，正通過「缺乏後果的」犯罪對公眾的實際感知造成負面影響。

此說法也得到亞當斯認同，指累犯問題是當下「所面臨最大挑戰」，因市內多數罪案都由「少數人犯下」，且心理健康問題持續對治安帶來負面影響。亞當斯堅稱，紐約地鐵為「全球最佳公共交通」，問題在於部分民選官員「驅使犯罪」。另外，他為一周前宣布增設但引起爭議的槍枝掃瞄器辯護，指其為「偉大的技術」。

據市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)，第一季在地鐵內發生超過4800次抓捕，和過往同期增加53%，但部分「混亂行為」仍對乘客心理造成極大壓力。他舉例說，今年至今已發生3萬4000次逃票事件，並開出超過1萬6000張傳票，幾乎接近「歷史高點」。

亞當斯表示，普遍的逃票現象直接導致了罪案發生。市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)則強調，在7000次扒竊抓捕中，辨認出550名「職業罪犯」涉及今年44%的共3000起罪案，但其依然能夠獲得保釋、走上街頭，因他們認為保釋改革對自身有利，從而成為累犯、不斷作惡。