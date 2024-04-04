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張曉寧殺人案 法官稱20年刑期可商量

記者高雲兒／紐約報導
法官侯頓首度向涉嫌在2022年3月持刀殺死李進進的女嫌張曉寧表示，20年量刑有得商量，但張曉寧仍不回應。圖中長髮女子是張曉寧。(本報檔案照)
法官侯頓首度向涉嫌在2022年3月持刀殺死李進進的女嫌張曉寧表示，20年量刑有得商量，但張曉寧仍不回應。圖中長髮女子是張曉寧。(本報檔案照)

華裔律師李進進命案於3日在皇后區高等法院開庭，法官侯頓(Kenneth Holder)首度向涉嫌在2022年3月持刀殺死李進進的女嫌張曉寧表示，17年量刑不可接受，但20年有得商量；但張曉寧仍不回應，預計該案將在今年夏季進入庭審階段。

在去年最後一次開庭中，張曉寧拒絕法官侯頓(Kenneth Holder)23年的量刑建議，而法官也拒絕了她的17年量刑請求；今年前兩次的開庭都為收集證據，1月開庭時，警察審訊階段擔任翻譯的華人警員出庭作證，並現場觀看部分審訊錄像；在2月9日開庭時，法官在聽完檢方陳詞後，表示張曉寧在庭審中被定罪的可能性是100%，很可能會被判最高25年至終身監禁，建議她認罪。

在3日開庭時，張曉寧首次摘下口罩，神情坦然，精神狀態看起來亦不錯；法官侯頓開誠布公地再次建議張曉寧考慮認罪，因為現在的證據會讓陪審團百分之百相信她謀殺李進進的事實，獲得25年以上的量刑，所以建議她和她的律師合作，提供一個可能的量刑數字給檢方，「不過17年量刑是很渺茫的，20年的話還能讓檢方討論一下」。

張曉寧的律師塞斯汀(Scott Celestin)也表示，他曾多次和張曉寧解釋17年不可能，但是20年還有得商量，再加上如果行為良好，她可能提前刑滿出獄，和17年也沒有太大差別。

這時張曉寧要求發言，法官要求她和律師先溝通，張曉寧用國語表示，「我的律師都不理我，不和我說話，就上庭前那三四分鐘」；塞斯汀回應說，因為他暫時沒有新信息分享，而案件事實是既定事實，「我們現在唯一的問題就是進入庭審，還是協議認罪，所以沒有去監獄看望張曉寧的時候，我正在準備案件」。

塞斯汀補充，張曉寧希望呈給法官一封信，討論自己在監獄中受到的不良對待，法官表示這是不合適的，應該交給律師，並詢問她是否需要保護性拘留(protective custody)時，張曉寧表示自己目前已經處於被保護拘留的狀態中。

張曉寧仍然沒有回應法官的認罪建議，下次開庭時間為6月4日。

監獄 口罩 皇后區

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