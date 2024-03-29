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紐約市被殺警員迪勒曾職布碌崙 華社痛募款 目前金額已逾2萬元

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人為殉職警員迪勒募款。(市警提供)
布碌崙華人為殉職警員迪勒募款。(市警提供)

31歲的紐約市警迪勒(Jonathan Diller)日前在執行任務攔截車輛時遭人槍殺，據悉他曾在布碌崙(布魯克林)管轄日落公園華社的72分局服務，殉職的消息引發當地華社的關注；紐約華人聯合會、警民社安協會(BCRA)近日為他發動募款，目前已籌得數萬元，希望為其家庭帶來些許慰藉。

作為市警總局應急反應小組的成員，迪勒25日下午在皇后區101分局轄區內的遠洛克威(Far Rockaway)Mott大道執行公務時，攔截了一輛載有兩名男子的汽車；其中副駕駛上的男子拒絕下車，隨即向迪勒開槍，一顆子彈擊中了他的腹部，緊急送醫後最終宣告不治身亡。

消息指出，迪勒在市警總局任職才三年，兒子一歲多，殉職的消息令人深感悲痛；他過去也曾在72分局服務，與當地華社社區人士有幾面之緣，殉職消息讓不少社區人士悲痛。

紐約華人聯會和警民社安協會因而在27日發起「為英雄警察，社區義不容辭」的捐款活動，僅在半天之內獲得多個社團、商家和居民的積極響應，個人捐款數額從100元至500元不等，目前籌款金額已有2萬多元，待理好款額後將交給迪勒的家人。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，警察為保護紐約市作出巨大的貢獻，他們一直以挺警為榮；雖迪勒不是華人，但其遭遇也牽動當地華人的心，為他感到可悲可恨，也希望來自華社的捐款能幫助他留下的妻兒度過眼前難關，盡早振作起來。

有意捐贈者，可致電(718)300-3832給警民社安協會聯繫人，或和聯合會取得聯繫，電話是(917)667-3368、(917)254-3529、(917)667-5095。

華人 紐約市 日落公園

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