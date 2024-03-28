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搶劫8大道華裔商家追加一人 警緝3匪

記者顏潔恩／紐約即時報導
涉嫌搶劫華裔商家的三名嫌犯。(市警提供)
涉嫌搶劫華裔商家的三名嫌犯。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家華裔商店日前夜間遭人持槍搶劫，經警方調查，發現除兩名進入店面內搶劫的外族裔匪徒外，還有在門外望風的第三人；紐約市警目前已發布通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息稱，26日晚上8時35分許，兩匪進入42街807號的一家華裔經營商店內，亮出一把手槍並威脅店家和顧客至少兩人交出身上的財物，包括多部手機、信用卡和2000多元現金；期間，第三名匪徒站在門外望風，得逞後三人逃逸，所幸該案沒有造成任何傷亡。

據警方通緝圖，第一名嫌犯是膚色較淺的男性，左手有一個玫瑰刺青，犯案時身穿背後寫有「Mexico」字樣的黑色外套、黑色長褲、並戴黑色口罩；第二嫌也是膚色較淺的男子，犯案時身穿黑色外套、灰色褲子和黑色球鞋，最後一人則身穿深色羽絨服、紅色運動長褲。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到嫌犯蹤跡，可立刻與66分局的警探組聯繫舉報，號碼是(718) 851-5603或止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。

華裔 通緝 布碌崙

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