班森賀華女電郵遇駭個資外洩 遭盜刷逾3000元

一名華女的電郵遭駭客入侵，導致個人資料外洩，以及信用卡被人盜用數次。(記者顏嘉瑩／攝影)

布碌崙(布魯克林)市警62分局管轄的班森賀華社，本月發生多起身分盜竊案；在一起案件中，一名華女 的電郵遭駭客 入侵，導致個人資料外洩，以及信用卡 被人盜用數次，所幸盜走的款項大部分已追討回來。

據市警62分局紀錄顯示，報住在Bay35街交22大道的一名32歲華女表示，有人於2月21日盜用其大通銀行(Chase Bank)Sapphire信用卡，試圖刷一筆700元的款項，但當時銀行察覺有問題，及時截停該筆交易；到了3月6日，歹徒再盜用同一張信用卡，盜走了30元，之後再盜走了多筆款項。

3月11日，華女接到銀行的通知，指有人再信盜刷同一張信用卡2000元款額，這次因數額太大引起注意；她隨即報警，向警方指出，幾個月前自己的電郵帳戶曾遭駭客入侵，還導致她的登入密碼被人竄改，懷疑這個時候個人信息外洩，遭不法分子利用。據紀錄，她一共被盜走3127元，而經銀行的追查後，成功協助她追回2892元的款項。

另一起案件中，一名報住在20大道交65街的華男報警指，於本月10日下午回家後，發現錢包不見蹤影，但不確定是丟失還是遭人盜竊；他接著到警局作了一份財物丟失的筆錄，並在銀行的建議下將所有的銀行卡、信用卡註銷報廢。

可後來銀行月結單寄來才發現，錢包裡面的一張信用卡在他丟失後馬上便被人盜用，購買了價值197.59元的商品。

過去幾個月來，班森賀華社的身分盜竊問題愈發猖狂，歹徒利用各種途徑竊取民眾的敏感信息；警方強調，民眾應確保郵箱有安全上鎖，每日都要拿信並銷毀要丟棄的信件，同時積極檢查銀行帳戶，以便第一時間檢測到可疑的交易，向銀行通報。