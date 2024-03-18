我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

貝賽1女子慢跑被SUV撞倒 傷重不治

記者邢易霖 / 紐約報導

根據紐約市警第111分局消息，華人聚居的皇后區貝賽(Bayside)近日發生一起車禍，位於35大道交清景快速路(Clearview Expressway)輔路的人行橫道處，一輛豐田休旅車撞倒了一名正在慢跑的女子，隨即傷者緊急送往醫院，但最終搶救無效，宣告死亡。目前，調查仍在進行中。

警方表示，14日清晨6時30分左右，該女子正在慢跑，當她步入貝賽35大道交清景快速路輔路的人行橫道時，不幸被一輛豐田休旅車撞倒，由於撞擊力度大，她的藍色跑鞋被撞飛。警察趕到現場時，發現該女性已失去意識，頭部和身體受到嚴重傷害，反應遲鈍。隨後急救人員趕到現場，將傷者送往長老會皇后醫院搶救。但遺憾的是，該女子後來被宣布不治。

警方的初步調查顯示，經過市警高速公路調查組確定，死者58歲，在人行橫道上慢跑時被一輛藍色豐田休旅車撞倒，該車輛由一名73歲的男性駕駛，當時車輛正在清景快速路上由南向北行駛。肇事者在案發後留在現場。警方尚未逮捕任何人，調查仍進行中。

皇后區日前接連上演車禍悲劇，位於東艾姆赫斯特(East Elmhurst)100街和31大道的拐角處，一名超速行駛的皮卡車司機將一名八歲男孩當場撞亡，其十歲的哥哥由於撞擊導致手腕受傷，隨即被送往醫院接受治療。

休旅 豐田 皇后區

上一則

近期活動

下一則

布碌崙戴克高地圖書館 3/23介紹中文作家卜秋靜

延伸閱讀

法拉盛假日驚魂 華裔外賣郎被車撞

法拉盛假日驚魂 華裔外賣郎被車撞
電動車降溫 車商增產混合動力車

電動車降溫 車商增產混合動力車
寧靜就是奢華 「北美年度多功能風雲車」Kia EV9全電動7人座SUV開箱體驗

寧靜就是奢華 「北美年度多功能風雲車」Kia EV9全電動7人座SUV開箱體驗

豐田同意工會加薪方案 日銀負利率政策有望退場 日圓應聲漲

豐田同意工會加薪方案 日銀負利率政策有望退場 日圓應聲漲

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

法拉盛母接2兒下課街頭遭搶 跆拳道女教練相助趕匪

2024-03-14 02:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事