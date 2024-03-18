貝賽1女子慢跑被SUV撞倒 傷重不治

根據紐約市警第111分局消息，華人聚居的皇后區 貝賽(Bayside)近日發生一起車禍，位於35大道交清景快速路(Clearview Expressway)輔路的人行橫道處，一輛豐田休旅 車撞倒了一名正在慢跑的女子，隨即傷者緊急送往醫院，但最終搶救無效，宣告死亡。目前，調查仍在進行中。

警方表示，14日清晨6時30分左右，該女子正在慢跑，當她步入貝賽35大道交清景快速路輔路的人行橫道時，不幸被一輛豐田休旅車撞倒，由於撞擊力度大，她的藍色跑鞋被撞飛。警察趕到現場時，發現該女性已失去意識，頭部和身體受到嚴重傷害，反應遲鈍。隨後急救人員趕到現場，將傷者送往長老會皇后醫院搶救。但遺憾的是，該女子後來被宣布不治。

警方的初步調查顯示，經過市警高速公路調查組確定，死者58歲，在人行橫道上慢跑時被一輛藍色豐田休旅車撞倒，該車輛由一名73歲的男性駕駛，當時車輛正在清景快速路上由南向北行駛。肇事者在案發後留在現場。警方尚未逮捕任何人，調查仍進行中。

皇后區日前接連上演車禍悲劇，位於東艾姆赫斯特(East Elmhurst)100街和31大道的拐角處，一名超速行駛的皮卡車司機將一名八歲男孩當場撞亡，其十歲的哥哥由於撞擊導致手腕受傷，隨即被送往醫院接受治療。