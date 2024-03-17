10社委會要求市府落實採光法案

十個社區委員會呼籲市府盡快落實執法，實施「採光」設施，以減少交通安全事故。(記者邢易霖 / 攝影)

為應對頻發的交通事故，紐約市 議會去年通過法案，將移除靠近十字路口的停車位，以提高駕駛和行人的能見度，減少因駕駛盲區造成的意外事故，但至今法案實施緩慢，且市府承諾改善路口僅占全市2.5%；近日有十個社區委員會通過決議案，要求市府盡快落實法案。

雖然州法規定，禁止在十字路口或斑馬線的20吋範圍以內停車，但該法並未在紐約市實施，導致停車位過於靠近斑馬線，影響駕駛視線，容易導致車禍。

而紐約市此前通過的系列法案，要求每年改善至少1000個十字路口，包括減少路口的停車位，提升駕駛在轉彎時的能見度，並要求駕駛轉彎限速等，被稱為「採光」(daylighting)的措施。

位於曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區 的十個社區委員會通過決議，呼籲市府落實法案，取消位於十字路口的停車位；支持者以新澤西州的霍博肯市(Hoboken)為例，表示該區透過實施「採光」措施，七年來未發生死亡交通事故。

皇后區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)也致信市府加速執法，他在信中寫道，無論行人、自行車騎士還是駕車者，都面臨繞過十字路口停車的挑戰。這些車輛遮擋視線，導致危險情況和嚴重事故。

他以去年底發生在法拉盛 的死亡車禍為例，三歲華裔男童陳Quintas(Quintas Chen)在法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)和第41大道十字路口，遭到20歲戈梅茲(Kevin Gomez)撞亡。

當時戈梅茲將車停在禁停區下車購物，回車上後，陳Quintas站在車子前面的人行道上，身高比前車蓋還高，但戈梅茲卻未注意到，撞上陳Quintas後駛離現場。

據了解，戈梅茲沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍紀錄。