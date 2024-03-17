身分盜竊案多發 華人損失上萬

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近期再發生多起身分盜竊、手機詐騙案，一名華男 與自稱是聯邦移民 暨海關執法局(ICE)的官員通話，為了避免被捕而支付了3000多元的款項；在其他的身分盜竊案中，許多華人也中招，損失上千至萬元的數額。

報住在21大道交71街的22歲華男稱，本月4日接到一通自稱是聯邦移民暨海關執法局官員的電話，叫他必須支付3700元的款額，否則將被逮捕並遞解出境；華男在驚慌失措中按照其指示，郵寄一張價值3700元的禮券給對方，之後再也無法與其聯繫上，才發現上當。

除詐騙外，62分局轄區再次頻發身分盜竊案，一名51歲的華女於本月9日報警稱，在匯豐銀行(HSBC)申請的一張信用卡 遲遲未到；隨後卻收到銀行寄來的月結單，顯示她欠了一筆8382元的卡債，才發現信用卡被人盜用。另名38歲的華男則指出，有人竊取了自己的資料，2月15日在道明銀行(TD Bank)開設帳戶，同時其在嘉信理財(Charles Schwab)的投資帳戶也被盜款2萬2087元；據他提供給警方的證據，盜款人的姓名為許文夕(WenXi Xu，音譯)，目前警方已派出警探調查。